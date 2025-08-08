2030 Снимка: Скрийншон

Пожар в земеделски площи до моста на Камчия край село Ивански затвори пътя Шумен-Карнобат. Горят сухи треви, участъкът е силно задимен. Екипи на Пожарната са на място. На път за потушаване на огъня огнеборците са претърпели инцидент на ул. "Владайско въстание" в Шумен.

По информация на ТВ Шумен по време на движение се отваря дясната степенка в страничната задна част на пожарния автомобил и закача паркирана кола, която удря друга пред нея.

Снимка: Скрийншот от ТВ Шумен

При инцидента няма пострадали хора.

Заради пожара край село Ивански са затворени за движение и двете платна на път ІІ-73 Шумен-Карнобат от 11 до 20 километър. Трафикът се отклонява по път ІІІ-7301 Ивански-Кълново и се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/.

Кметът на Шумен проф.д-р Христо Христов отново отправи апел към шуменската общественост "да бъдат внимателни и отговорни в опазването на града, имуществото и природата ни".

"Безотговорно поведение снощи доведе до унищожаване от пожар на природен ресурс и слава богу, че последиците не са необратими и няма жертви, но до тази ситуация можеше и да не се стига, ако беше проявена отговорност. Не палете огън, не хвърляйте фасове, контролирайте с какво играят децата, спазвайте стриктно указанията на областния управител и Пожарната, според които паленето на огън и използването на пиротехнически изделия при тези високи летни температури е забранено", призова кметът във фейсбук профила си.

По-рано стана ясно, че големият пожар по панорамния път към паметник "Създатели на Българската държава" над Шумен е тръгнал от деца, които са си играли с пиратки.

Кметът припомня, че на сайта на общината са качени неговите заповеди относно мерки за предотвратяване възникването на пожари. Общинското доброволно формирование е на линия денонощно, за да оказва помощ.

"Най-добрата форма на благодарност към пожарникарите, доброволците и органите на МВР, които са на терен, е да сме отговорни като граждани и да не предизвикваме с необмислено поведение пожари. И в момента цистерни на Община Шумен оказват помощ на пожарникарите в гасенето на нов пожар в района на село Иванскиѝ", завършва поста си градоначалникът на Шумен

От началото на годината служители на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) - Шумен са съставили 46 акта за установяване на административни нарушения, свързани с неспазване забраната за изгаряне на сухи горими отпадъци, суха растителност, палене на открит огън на забранени места и неспазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи. Това съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР - Шумен Ася Йорданова.

Снимка: Скрийншот от ТВ Шумен

От полицията припомнят на земеделските производители за изискването за изграждане на минерализовани ивици за отделяне на земеделски земи, както и забраната за косене, балиране, обработване на пасбища и други подобни дейности от 11:00 ч до 3:00 часа.

Да не се оставят огнища без надзор до пълното им доизгасяне, съветват от полицията. При приготвяне на зимнина трябва да се използват затворени, пригодени за целта огнища, като трябва да бъде осигурено безопасно разстояния до горими материали и конструкции от не по-малко от два метра. Да не се изхвърлят фасове на необезопасени места и при забелязване на признаци на пожар да се сигнализира по най-бързия начин на телефон 112, апелират от ОД на МВР - Шумен.

От началото на годината до 7 август служители на пожарната в Шумен са погасили 325 полски и горски пожара. Само през месец юли са погасени 115 пожара. През 2024 година за същия период са погасени 332 пожара.

На 14 юли, със своя заповед областният управител на Шумен Катя Иванова разпореди допълнителни мерки в региона поради висока опасност от пожари в резултат на продължителното засушаване, екстремалните температури и наличието на вятър. Общо 33 са пожарите на територията на Североизточното държавно предприятие през юли. Кметът на Шумен Христо Христов определи със своя заповед за пожароопасен сезон времето от 1 април до 31 октомври 2025 г.

