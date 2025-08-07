Пожар възникна тази вечер в гората над чешма "Фатмаджика" по панорамния път към паметник "Създатели на Българската държава", съобщава местната медия ШУМ.БГ.

Сезонът на пожарите

На място са всички налични екипи на пожарната в Шумен. Пристигат и доброволци.

Пожарът вече е сериозен и се превръща във върхов. По информация на "24 часа" пламъците са обхванали борова гора и заради силния вятър се разпространяват много бързо. В непосредствена близост до пожара има и постройки.

Полицейски екипи ограничават достъпа към паметник "Създатели на българката държава" по шосейния път поради възникнал пожар на територията на Природен парк "Шуменско плато", съобщи малко по-късно говорителят на Областната дирекция на МВР в Шумен Ася Йорданова, цитирана от БТА.

На място са екипи на противопожарните служби в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав. Първият сигнал за пожара е приет в 19:30 ч.

Снимка: ОДМВР Шумен

На този фон още един пожар избухна на територията на област Хасково. Гори между селата Момино и Елена, в широколистна гора. Част от пожарникарите в Сакар бяха изпратени там, предава bTV.

Междувременно 17 екипа на пожарната остават в Сакар. Пожарът там все още не е овладян. Над село Йерусалимово все още горят отделни огнища и заради тях пожарът не може да бъде обявен за локализиран.

Днес на обход там беше шефът на пожарната главен комисар Александър Джартов. По негови думи това е най-големият активен пожар в момента на територията на страната.

След 8 часа под обсада на пожара в Сакар: Отвориха магистрала "Марица" (видео/снимки)
Виж още След 8 часа под обсада на пожара в Сакар: Отвориха магистрала "Марица" (видео/снимки)

"Основно усилията са да го запазим в тези граници, които са до момента, разбира се, се там, докъдето можем да достигнем с екипи, за да можем да го угасим, но все още не можем да кажем, че е изцяло овладян или локализиран", каза главен комисар Джартов.

ИЗБРАНО
Дъщерята на Джони Деп разцелува страстно приятелката си Лайф
Дъщерята на Джони Деп разцелува страстно приятелката си
30724
Еуфория на "Герена" - "Левски" победи Сабах в последната секунда Корнер
Еуфория на "Герена" - "Левски" победи Сабах в последната секунда
5638
Еврото идва: Какво да правим с левовете в брой? Пълно ръководство Бизнес
Еврото идва: Какво да правим с левовете в брой? Пълно ръководство
22516
Експерти предупреждават, че AI поема контрол над ядрените оръжия IT
Експерти предупреждават, че AI поема контрол над ядрените оръжия
3323
"Блясъкът на елинистическото злато. Повелителят на Сакар" - нова изложба в НАИМ-БАН представя тракийско погребение Impressio
"Блясъкът на елинистическото злато. Повелителят на Сакар" - нова изложба в НАИМ-БАН представя тракий...
3748
България е сред най-предпочитаните страни за лятна почивка на румънците Trip
България е сред най-предпочитаните страни за лятна почивка на румънците
575
Защо да сменяме водата, когато варим боб Вкусотии
Защо да сменяме водата, когато варим боб
1480
Съвместимост с Дева: Най-лоши и най-добри партньори за брак Zodiac
Съвместимост с Дева: Най-лоши и най-добри партньори за брак
2084
Северните елени във Финландия стават жертва на горещините Времето
Северните елени във Финландия стават жертва на горещините
768