Пламъците в Сакар още не са овладени

Пожар възникна тази вечер в гората над чешма "Фатмаджика" по панорамния път към паметник "Създатели на Българската държава", съобщава местната медия ШУМ.БГ.

На място са всички налични екипи на пожарната в Шумен. Пристигат и доброволци.

Пожарът вече е сериозен и се превръща във върхов. По информация на "24 часа" пламъците са обхванали борова гора и заради силния вятър се разпространяват много бързо. В непосредствена близост до пожара има и постройки.

Полицейски екипи ограничават достъпа към паметник "Създатели на българката държава" по шосейния път поради възникнал пожар на територията на Природен парк "Шуменско плато", съобщи малко по-късно говорителят на Областната дирекция на МВР в Шумен Ася Йорданова, цитирана от БТА.

На място са екипи на противопожарните служби в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав. Първият сигнал за пожара е приет в 19:30 ч.

На този фон още един пожар избухна на територията на област Хасково. Гори между селата Момино и Елена, в широколистна гора. Част от пожарникарите в Сакар бяха изпратени там, предава bTV.

Междувременно 17 екипа на пожарната остават в Сакар. Пожарът там все още не е овладян. Над село Йерусалимово все още горят отделни огнища и заради тях пожарът не може да бъде обявен за локализиран.

Днес на обход там беше шефът на пожарната главен комисар Александър Джартов. По негови думи това е най-големият активен пожар в момента на територията на страната.

"Основно усилията са да го запазим в тези граници, които са до момента, разбира се, се там, докъдето можем да достигнем с екипи, за да можем да го угасим, но все още не можем да кажем, че е изцяло овладян или локализиран", каза главен комисар Джартов.

