Два автомобила изхвърчаха от магистрала "Тракия" след сблъсък при опит за изпреварване. В болница са две деца и още една жена, съобщават от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Катастрофата е станала между леки коли "Ситроен" и "Фолксваген" - съответно с габровска и бургаска регистрация, около 12:50 часа в района на 345-ия км на магистралата в посока Бургас.

Водачът на ситроена предприема изпреварване, но губи контрол над автомобила и блъска другата кола, в която пътували и две деца.

Снимка: ОДМВР Бургас

От удара автомобилите са излезли извън магистралата и са спрели в крайпътната нива. В болнично заведение са отведени дните деца от бургаския "Фолксваген" и пътничка от габровския "Ситроен".

Към момента все още няма данни за здравословното им състояние.

Снимка: ОДМВР Бургас

Един човек е загинал, а 34 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР) на своя сайт. Произшествията с ранени и загинали са 25.

Сблъсък на мотор и камион с жертва затвори магистрала "Тракия" край Чирпан
От началото на месеца катастрофите с ранени и загинали са 167, като девет са загинали, а 210 - ранени. От началото на годината в страната са станали 3947 катастрофи с 248 загинали и 4926 ранени.

За последното денонощие в София е имало 17 леки произшествия, две тежки. Няма загинали, двама са ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 15 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., отбелязват от МВР.

