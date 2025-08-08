Безжизненото тяло на млад мъж е намерено в коритото на река Марица тази сутрин, предаде "Фокус".

Сигналът към телефон 112 е подаден от граждани към 4:30 тази сутрин.

Случаят е поет от 6 РПУ Пловдив.

18-годишен се удави край плаж "Аркутино"
Виж още 18-годишен се удави край плаж "Аркутино"

Според първоначални данни момчето е забелязано върху парапета на моста на Адата, а малко по-късно тялото му е открито във водите.

Медиците са констатирали смъртта му.

Разследва се какво е довело до трагичния инцидент.

ИЗБРАНО
Андрю може да бъде лишен от титлата "принц“, когато Уилям стане крал Лайф
Андрю може да бъде лишен от титлата "принц“, когато Уилям стане крал
7117
Еуфория на "Герена" - "Левски" победи Сабах в последната секунда Корнер
Еуфория на "Герена" - "Левски" победи Сабах в последната секунда
13267
Теглим пари от банкомат безплатно до 10 пъти месечно от октомври Бизнес
Теглим пари от банкомат безплатно до 10 пъти месечно от октомври
10882
Unitree представи "брутално" куче-робот IT
Unitree представи "брутално" куче-робот
1636
Първа българска балерина спечели място в трупата на "Болшой театър" Impressio
Първа българска балерина спечели място в трупата на "Болшой театър"
7891
България е сред най-предпочитаните страни за лятна почивка на румънците Trip
България е сред най-предпочитаните страни за лятна почивка на румънците
1186
Защо да сменяме водата, когато варим боб Вкусотии
Защо да сменяме водата, когато варим боб
3297
Рядко пълнолуние на 9 август: Как тази нощ ще промени живота ви завинаги? Zodiac
Рядко пълнолуние на 9 август: Как тази нощ ще промени живота ви завинаги?
1600
Жегата се завръща - до 42 градуса през уикенда Времето
Жегата се завръща - до 42 градуса през уикенда
3432