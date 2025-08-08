Намериха тяло на млад мъж във водите на Марица
Според първоначални данни момчето е забелязано върху парапета на моста на Адата, а малко по-късно тялото му е открито във водите
Безжизненото тяло на млад мъж е намерено в коритото на река Марица тази сутрин, предаде "Фокус".
Сигналът към телефон 112 е подаден от граждани към 4:30 тази сутрин.
Случаят е поет от 6 РПУ Пловдив.
Според първоначални данни момчето е забелязано върху парапета на моста на Адата, а малко по-късно тялото му е открито във водите.
Медиците са констатирали смъртта му.
Разследва се какво е довело до трагичния инцидент.