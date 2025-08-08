За невъзможност със свързването с операторите на спешния телефон 112 сигнализираха вчера привечер потребители в социалните мрежи, сред които и журналистът Борис Ангелов. Днес от МВР обясниха, че проблемът се е получил заради вълната от обаждания, свързани с пожарите в различни области на страната.

В часовия отрязък между 18:00 и 20:30 часа на 7 август в системата 112 са постъпили 1817 обаждания, от които 360 за пожарите в Шуменското плато и областите Хасково и Бургас, съобщиха от полицията. Постъпилите сигнали за пожари са 750.

Бивша министърка сред пасажерите в "ръкава": Вратите бяха заключени, от тел. 112 затвориха
Виж още Бивша министърка сред пасажерите в "ръкава": Вратите бяха заключени, от тел. 112 затвориха

Първият сигнал за пожара в Шуменското плато е постъпил от 19:37 часа, а до 20:30 часа общият брой позвънявания за него е достигнал 297. В този интервал е отчетен засилен трафик от обаждания на гражданите, който е довел до образуване т. нар. опашки от чакащи да се свържат със спешния телефон.

От МВР напомнят, че при големи бедствия и катаклизми, трафикът от обаждания към 112 рязко се увеличава. В подобни ситуации гражданите се съветват да изчакат на линия до получаване на отговор от оператор. В противен случай - затваряйки и набирайки отново 112, се попада в по-дълга "опашка", чака се повече и сигналът се приема по-късно.

Млада търновка опита да се самоубие на живо в ТикТок, зрителка алармира 112 и я спаси
Виж още Млада търновка опита да се самоубие на живо в ТикТок, зрителка алармира 112 и я спаси

По данни на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" са потушени 110 пожара в страната за последното денонощие. Екипите на пожарната са реагирали на 142 сигнала за произшествия. При пожарите за последните 24 часа няма загинали и пострадали.

ИЗБРАНО
Андрю може да бъде лишен от титлата "принц“, когато Уилям стане крал Лайф
Андрю може да бъде лишен от титлата "принц“, когато Уилям стане крал
7117
Еуфория на "Герена" - "Левски" победи Сабах в последната секунда Корнер
Еуфория на "Герена" - "Левски" победи Сабах в последната секунда
13267
Теглим пари от банкомат безплатно до 10 пъти месечно от октомври Бизнес
Теглим пари от банкомат безплатно до 10 пъти месечно от октомври
10882
Unitree представи "брутално" куче-робот IT
Unitree представи "брутално" куче-робот
1636
Първа българска балерина спечели място в трупата на "Болшой театър" Impressio
Първа българска балерина спечели място в трупата на "Болшой театър"
7891
България е сред най-предпочитаните страни за лятна почивка на румънците Trip
България е сред най-предпочитаните страни за лятна почивка на румънците
1186
Защо да сменяме водата, когато варим боб Вкусотии
Защо да сменяме водата, когато варим боб
3297
Рядко пълнолуние на 9 август: Как тази нощ ще промени живота ви завинаги? Zodiac
Рядко пълнолуние на 9 август: Как тази нощ ще промени живота ви завинаги?
1600
Жегата се завръща - до 42 градуса през уикенда Времето
Жегата се завръща - до 42 градуса през уикенда
3432