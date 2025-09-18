Пожар пламна в двора на столичната болница "Света Анна" (бившата Окръжна, бел. ред.). Горят сухи треви и храсти.
Сигналът е подаден в 19:46 ч, съобщи Нова телевизия. На място са изпратени две пожарни коли със седем служители.
Огънят е овладян, не е имало опасност за сградата на болницата.
По-рано днес пожар имаше на още едно публично място - в Гранд Мол във Варна.
Сигналът беше получен в 14:22 часа. На място бяха изпратени четири екипа от варненската дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
Според първоначалните данни запалили се бяха вентилационните тръби на дюнерджийница на втория етаж. Наложена беше частична евакуация на търговския център, нямаше пострадали.
