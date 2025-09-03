Голям пожар пламна в Илиянци в столицата.
По непотвърдена информация гори склад в промишлената зона, съобщиха очевидци в социалната мрежа. Огънят е пламнал около 5:25 рано сутринта.
Складът, който се е запалил, е за опаковъчни материали и фолио, уточни БНТ.
Районът е отцепен, огромен стълб черен дим се вие над сградите.
Снимка: Фейсбук група "Забелязано в София"
На мястото на инцидента са изпратени 5 пожарни коли с 15 огнеборци. Площта на склада е около 1000 кв. метра.
Още снимки ВИЖТЕ ТУК>>
Пожарът се вижда и от жителите на кв. "Връбница", а димът е толкова голям, че го забелязват и столичани в "Овча купел".
Снимка: Фейсбук група "Забелязано в София"
Голям пожар в склад в Илиянци горя и преди няколко месеца.
Тогава огънят тръгна от склад за европалети в столицата.
В един момент пламъците се разраснаха дотам, че спряха движението на коли и електричеството в района.
При инцидента нямаше пострадали.
Снимка: Фейсбук група "Забелязано в София"
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.