Голям пожар пламна в Илиянци в столицата.

По непотвърдена информация гори склад в промишлената зона, съобщиха очевидци в социалната мрежа. Огънят е пламнал около 5:25 рано сутринта.

Складът, който се е запалил, е за опаковъчни материали и фолио, уточни БНТ.

Районът е отцепен, огромен стълб черен дим се вие над сградите. 

Снимка: Фейсбук група "Забелязано в София"

На мястото на инцидента са изпратени 5 пожарни коли с 15 огнеборци. Площта на склада е около 1000 кв. метра.

Пожарът се вижда и от жителите на кв. "Връбница", а димът е толкова голям, че го забелязват и столичани в "Овча купел".

Снимка: Фейсбук група "Забелязано в София"

Голям пожар в склад в Илиянци горя и преди няколко месеца.

Тогава огънят тръгна от склад за европалети в столицата. 

В един момент пламъците се разраснаха дотам, че спряха движението на коли и електричеството в района.

При инцидента нямаше пострадали.

Снимка: Фейсбук група "Забелязано в София"

