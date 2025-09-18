Пожар в заведение в Гранд мол във Варна, евакуираха посетители (снимки)
Огънят е тръгнал от вентилационните тръби на заведение за дюнер кебап на втория етаж
Посетители и персонал на Гранд Мол във Варна бяха евакуирани заради сигнал за пожар, съобщиха от полицията в града и от търговския комплекс.
Сигналът е получен в 14:22 часа. На място са изпратени четири екипа от варненската дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
Според първоначалните данни се е запалила аспирацията - вентилационните тръби на заведение за дюнер кебап на втория етаж. Наложена е била частична евакуация на търговския център.
Няма пострадали хора.
Пожърт вече е загасен, а заведението работи, съобщиха от полицията.