Посетители и персонал на Гранд Мол във Варна бяха  евакуирани заради сигнал за пожар, съобщиха от полицията в града и от търговския комплекс.

Сигналът е получен в 14:22 часа. На място са изпратени четири екипа от варненската дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Според първоначалните данни се е запалила аспирацията - вентилационните тръби на заведение за дюнер кебап на втория етаж. Наложена е била частична евакуация на търговския център.

Снимка: Bulphoto

Няма пострадали хора. 

Снимка: Bulphoto

Пожърт вече е загасен, а заведението работи, съобщиха от полицията.

Снимка: Bulphoto

