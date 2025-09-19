Междувременно 13-годишно дете е било блъснато на пешеходна пътека в града

Бебе в детска количка беше ударено от паднал пътен знак на оживено кръстовище във Велико Търново снощи. Междувременно 13-годишно момче е било блъснато от лек автомобил на пешеходна пътека в града, съобщава БНР.

Автобус от градския транспорт е завивал от бул. "България" към ул. "Никола Габровски" до кооперативния пазар във Велико Търново и на уширението до входа на пазара преди пешеходната пътека се е ударил в пътен знак.

От удара знакът е паднал върху детската количка с бебето, която е била в района.

Детето е на 5 месеца. Направен му е скенер в областната болница, няма сериозни наранявания, но е оставено за медицинско наблюдение.

В болницата сред хипертонична криза след инцидента е откаран и шофьорът на автобуса. Произшествието е обработено по административен път.

А на улица "Краков" във Велико Търново 13-годишно момче е било блъснато от лек автомобил, докато е пресичало на пешеходна пътека до един от хипермаркетите.

Колата е шофирана от 82-годишен мъж, пробата му за алкохол е отрицателна. Момчето е със счупена ръка, образувано е досъдебно производство, съобщиха от полицията.

