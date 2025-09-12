Пожар пламна в административна сграда в Сливен, спасяваха жена с автомеханична стълба
На място са изпратени три екипа на пожарната и една линейка
Пожар избухна в административна сграда в Сливен, съобщават от Областната дирекция на МВР в града. Наложило се е жена да бъде спасена с автомеханична стълба.
Сезонът на пожарите
Сигнал за пламъците е подаден днес в 15:48 ч. в Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Сливен, уточняват от полицията.
Огънят е възникнал на третия етаж в административна сграда в центъра на града, на улица "Георги С. Раковски". На място са изпратени три екипа на пожарната и една линейка. Спасена е жена с помощта на автомеханична стълба.
Няма пострадали.
В края на август пожар избухна в гората над сливенския квартал "Комлука". Тогава в гасенето участваха осем екипа на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) - Сливен, осем служители на Държавното горско стопанство - Сливен, двама общински горски служители, четири екипа на Районното управление - Сливен и доброволци.
Унищожени бяха пет декара иглолистна гора и 35 декара площи, непригодни за залесяване.