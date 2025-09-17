За девети път тази вечер варненци се събраха пред сградата на Общината, за да протестират срещу задържането на кмета Благомир Коцев в ареста. Хората издигнаха плакати, които изразяваха недоволството им от управляващите и начина на раздаване на правосъдие в страната.

Едри риби под прицел

Според тях кметът и общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов са политически затворници и трябва незабавно да бъдат освободени от ареста.

Говорителят на протеста Борис Касиков припомни в началото, че днес съставът на Апелативен съд - София, който трябваше да реши дали да пусне Коцев от ареста, си направи отвод. В изявлението си той каза, че всеки един от състава по думите му е имал някакви прегрешения в миналото и посочи конкретни дела. Хората издигнаха плакати - "Благо е в ареста, защото е кмет", и скандираха "Мафия" и "Свобода".

Снимка: Bulphoto

Участниците в протеста преминаха с шествие до централния площад "Независимост". Там с фенерчета беше осветена сградата на Съдебната палата като символ за исканото изсветляване на правосъдата система в страната. Актът е в знак на недоволство срещу "завладяната съдебна система", която действа по политически повели и се ръководи от сенките, отбелязаха инициаторите на протеста.  Десетки светлини от джобни фенери и телефони озариха площада. Мотористи също в знак на солидарност форсираха машините си, предаде БНР.

Снимка: Bulphoto

Благомир Коцев беше задържан на 8 юли. Тогава от държавното обвинение съобщиха, че антикорупционната комисия работи по акция във Варна, а действията са под надзора на Софийската градска прокуратура (СГП). На следващия ден от СГП съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа по разследване за корупционно престъпление във Варна.

На 11 юли Софийският градски съд започна разглеждането на мерките за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов, а няколко часа по-късно постанови "задържане под стража" за четиримата. Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста, реши на 18 юли Софийският апелативният съд. Магистратите постановиха в ареста да останат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. На свобода срещу подписка излезе само бизнесменът Ивайло Маринов, защото, според съда, липсват доказателства за връзка с другите трима.

Снимка: Bulphoto

На 12 септември Софийският градски съд не уважи искането на кмета на Варна Благомир Коцев за изменение на мярката му за неотклонение "задържане под стража" и го остави в ареста. Софийският апелативен съд би трябвало да се произнесе на 18 септември, но съдиите си направиха отвод. Междувременно представители на "Продължаваме промяната - Демократична България" от Варна излязоха с позиция, че Коцев е в ареста защото е кмет и ще излезе едва когато освободи поста.

Срещу задържането на четиримата във Варна се състояха няколко протеста. Последният беше на 4 септември.

Снимка: Bulphoto

