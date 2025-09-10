1207 Снимка: Булфото

Спешната помощ в криза - това сочи анализ на Съюза на парамедиците в България, изготвен на база запитване до Министерството на здравеопазването и до центровете за спешна медицинска помощ по Закона за достъп до обществена информация.

340 места в системата са трайно незаети. Най-много специалисти липсват край морето, в София и в Силистра.

"Липсващите 340 служители означават, че 150-160 линейки на дежурство отсъстват", коментира пред БНР д-р Теодор Цанков, зам.-председател на Съюза на парамедиците в България.

"Причините са основно в липсата на структурна реорганизация и реформа в системата. Над 340 лекари могат да бъдат заменени с парамедици, лекарски асистенти, медицински сестри, стига да бъдат обучени как се оказва животоспасяваща медицинска помощ", заявява д-р Цанков.

Първата линейка на мястото на инцидента може да бъде с парамедик, тъй като това е специалистът, обучен да окаже животоспасяваща спешна помощ и да поддържа пациента до появата на лекар.

Оказването на спешна медицинска помощ е екипна работа, подчертава д-р Цанков.

Разкриват амбулатории за първична здравна помощ в малките населени места

Държавата предвижда разкриване на амбулатории за първична здравна помощ в малките населени места, както и стимули за привличане на здравни специалисти в отдалечени райони.

Правителството одобри Национална стратегия за подобряване достъпността до първичната извънболнична медицинска помощ и за балансирано териториално разпределение на медицинската помощ и здравните грижи в България до 2027 г.

Стратегията предвижда стимули за млади хора при избора на професия в сферата на здравеопазването, създаване на условия за работа в малките населени места, както и подкрепа за общопрактикуващите лекари в отдалечените райони.

"Там ще бъдат разкрити нови амбулатории за първична помощ и здравни грижи, така, че хората в малките населени места да не пътуват десетки километри за лекар. Ще се подкрепят местни политики на ниво общини за привличане и задържане на определен вид медицински специалисти, като например осигуряване на стипендия по време на обучението, осигуряване на жилище, съдействие при започване на работа на съпруг, съпруга, осигуряване на възможност за записване в детска градина или училище. За семейства с деца - създаване на по-добри финансови условия чрез допълнително заплащане", обясни министърът на здравеопазването Силви Кирилов.

Ще бъде създаден и нов стандарт за заплащане. Ще бъде въведена единна информационна система, която да следи в реално време броя, квалификацията и териториалното разпределение на медицинските кадри: "Това ще ни позволи да взимаме информирани решения и да насочваме ресурси там, където недостигът е най-голям. Ще изградим консултативни здравно-социални звена, които ще бъдат опора за уязвими групи: млади майки, семейства с деца с увреждания, хронични заболявания и специални потребности, както и за възрастни хора в риск от социално изключване", заяви Кирилов.

