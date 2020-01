Кораб се запали тази нощ в Персийския залив, поради което британската мореплавателна служба издаде предупреждение към морските съдове да бъдат изключително внимателни, предаде Асошиейтед прес.

Службата на британските морски търговски операции заяви, че корабът е бил обхванат от пожар северозападно от Шарджа - пристанище в Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Властите в ОАЕ съобщиха, че екипажът на кораба - петролен танкер, плаващ под панамски флаг - е спасен, предаде Франс прес. Спасителните екипи се опитват да потушат пожара. Танкерът се намира на 21 км от Шарджа.

Federal Transport Authority – Land & Maritime (FTA) stated that the UAE authorities are working to put out a fire that broke out aboard an oil tanker 21 miles off the cost of Sharjah after receiving a distress message. A proper investigation is in progress. pic.twitter.com/HE5pEDrUyj