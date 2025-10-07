Велико Търново на крак: Река Белица се вдигна с близо метър за 6 часа
Белица се влива в Янтра и кметът Даниел Панов разпореди непрекъснато следене на нивата им
Неспиращият от едно денонощие дъжд във Великотърновско сериозно повиши нивото на река Белица край Килифарево и Дебелец. Само за последните 6 часа реката се е вдигнала с 90 сантиметра, съобщиха от пресцентъра на Община Велико Търново.
Опасно време
Кметът на Велико Търново Даниел Панов разпореди непрекъснато да се следят речните корита, като особено внимание се отделя на притоците на Янтра в района на Килифарево, Нацовци, Габровци, селата и махалите в Предбалкана и Прохода на Републиката.
Към 18 ч. в Килифарево река Белица е била с нива на водата 1,20 метра, при опасно ниво - два метра, а критично - три метра.
Към момента нивото на Янтра във Велико Търново на точката в кв. "Чолаковци" е 1,10 метра. Тепърва обаче водата от река Белица ще се влива в нея, затова и в областния град река Янтра е под наблюдение. При нея опасното ниво е 3 метра, а критичното - 4,50 метра.
Община Велико Търново разполага със сензорна система на трите точки - кв. "Чолаковци" и с. Пушево за р. Янтра, и Килифарево за р. Белица, която на всеки 15 минути дава информация за речните нива.
Около 54 литра на квадратен метър е падналият във Велико Търново дъжд през последните 24 часа. Прогнозата за следващите 24 часа е за около 60 литра на квадрат.
Вчера областният управител на Велико Търново Юлия Ликоманова-Мутафчиева разпореди наблюдение на нивата на реките, язовирите и деретата в региона. Преди това на проведено заседание на щаба за защита при бедствия също бяха дадени инструкции за действия във връзка с обилните дъждове.
Междувременно от "Метео Балканс" предупредиха в страницата си във Фейсбук, че новият студен фронт вече приближава Черноморието и в следващите часове ще се образуват гръмотевични бури в района на Варна и Шабла.
Очакват се интензивни валежи и повишен риск от наводнения в Североизточна България и по Южното Черноморие.