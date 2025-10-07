Белица се влива в Янтра и кметът Даниел Панов разпореди непрекъснато следене на нивата им

3343 Снимка: БТА

Неспиращият от едно денонощие дъжд във Великотърновско сериозно повиши нивото на река Белица край Килифарево и Дебелец. Само за последните 6 часа реката се е вдигнала с 90 сантиметра, съобщиха от пресцентъра на Община Велико Търново.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов разпореди непрекъснато да се следят речните корита, като особено внимание се отделя на притоците на Янтра в района на Килифарево, Нацовци, Габровци, селата и махалите в Предбалкана и Прохода на Републиката.

Към 18 ч. в Килифарево река Белица е била с нива на водата 1,20 метра, при опасно ниво - два метра, а критично - три метра.

Към момента нивото на Янтра във Велико Търново на точката в кв. "Чолаковци" е 1,10 метра. Тепърва обаче водата от река Белица ще се влива в нея, затова и в областния град река Янтра е под наблюдение. При нея опасното ниво е 3 метра, а критичното - 4,50 метра.

Община Велико Търново разполага със сензорна система на трите точки - кв. "Чолаковци" и с. Пушево за р. Янтра, и Килифарево за р. Белица, която на всеки 15 минути дава информация за речните нива.

Около 54 литра на квадратен метър е падналият във Велико Търново дъжд през последните 24 часа. Прогнозата за следващите 24 часа е за около 60 литра на квадрат.

Вчера областният управител на Велико Търново Юлия Ликоманова-Мутафчиева разпореди наблюдение на нивата на реките, язовирите и деретата в региона. Преди това на проведено заседание на щаба за защита при бедствия също бяха дадени инструкции за действия във връзка с обилните дъждове.

Междувременно от "Метео Балканс" предупредиха в страницата си във Фейсбук, че новият студен фронт вече приближава Черноморието и в следващите часове ще се образуват гръмотевични бури в района на Варна и Шабла.

Очакват се интензивни валежи и повишен риск от наводнения в Североизточна България и по Южното Черноморие.

