Тирове закъсаха в снега в Родопите, затвориха "Превала" за товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета

Голяма скална маса падна на пътят Асеновград - Смолян в посока Смолян. Работи се по отстраняването на падналите камъни. Същевременно нод 20 сантиметра сняг натрупа по високопланинските проходи "Превала", "Рожен" и Пампорово, тирове закъсаха, отстраняват паднали дървета.

Сигналът за свлачището е получен около 11:45 ч. на тел. 112, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

На място са екипи на районното управление, автомобилите, движещи се към Смолян, се пренасочват по обходен маршрут още в центъра на Асеновград, предаде БТА.

Попадналите в задръстването коли след изхода на града се пропускат поетапно. Движението за влизане в Асеновград не е преустановено.

Сняг натрупа в Родопите, затвориха "Превала" за камиони

И докато в ниските части в региона продължава да вали дъжд, сняг вали по високите части на Родопите от 4:00 часа сутринта.

По данни на ОПУ снежната покривка е между 15 и 25 сантиметра по високопланинските проходи "Превала", "Рожен" и Пампорово.

Заради снеговалеж и снегопочистване е ограничено движението на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода "Превала", съобщи дежурният в Областно пътно управление - Смолян. Засега ограничението е въведено до 10:00 часа утре, но ако снеговалежът продължи, времетраенето ще бъде удължено.

На Рожен духа силен северен вятър. Пътищата се чистят своевременно. Има и паднали дървета, които се разчистват от пътноподдържащата фирма.

По пътя към курорта Пампорово на 12-процентовия наклон има закъсал тир. Шофьорът Благо Балкански разказа пред БТА, че от сутринта камионът стои в канавката.

"Пътят не беше почистен и се наложи да се отбия вдясно, за да не преча на движението и попаднах в канавката. Откъде да мина, пътят през Михалково - Кричим е затворен за ремонт, през Рожен е още по-сложно. Това е единственият път, камионът ми не е хеликоптер", ядосваше се шофьорът.

В момента снеговалежът е със средна интензивност, но започва да вали и в някои от по-ниските части на областта.

По-рано днес паднало дърво затвори временно пътната отсечка Смолян - Пампорово, малко след манастирски комплекс "Свети Панталеймон". Натрупаха се колони от автомобили и от двете страни на движението, докато дървото бъде отстранено, прададе БНТ.

Наводненията в Пловдив

Обилните валежи в Пловдив предизвика нови проблеми - наводнени улици и паднали дървета в различни части на града. Дърво падна върху автомобил между 23-и и 28-и блок в район "Тракия". Пожарникарите вече са го отстранили, но задното стъкло на колата е счупено. Друго дърво е паднало в двора на Военна болница и е повредило част от оградата по улица "Петко Д. Петков".

Южният обходен колектор отново създаде проблеми заради интензивните валежи. Най-сериозно е положението в участъка от кръстовището на бул. "Кукленско шосе" и ул. "Индустриална" до ул. "Александър Стамболийски" и "Братя Бъкстон", както и по ул. "Димитър Талев", където се образуват наводнения.

От ВиК - Пловдив съобщиха, че на място работят три екипа на дружеството, за да не се повтори хаосът от миналата седмица. Монтираният вчера преливник е свършил работа и подпомага оттичането на водата, каза говорителят на дружеството Йордан Чемишев. Според директора на пожарната в Пловдив старши комисар Васил Димов ситуацията засега е сравнително спокойна.

Валежите се спрат едва утре в Пловдив но ще остане облачно.

Ден по-рано няколко пловдивски булеварда се превърнаха в реки, десетки автомобили закъсаха, а гражданите се оплакаха от силна миризма на фекалии.

