Голяма скална маса падна на пътят Асеновград - Смолян в посока Смолян. Работи се по отстраняването на падналите камъни. Същевременно нод 20 сантиметра сняг натрупа по високопланинските проходи "Превала", "Рожен" и Пампорово, тирове закъсаха, отстраняват паднали дървета.

Водокалипсис

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>>

Сигналът за свлачището е получен около 11:45 ч. на тел. 112, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

На място са екипи на районното управление, автомобилите, движещи се към Смолян, се пренасочват по обходен маршрут още в центъра на Асеновград, предаде БТА.

Попадналите в задръстването коли след изхода на града се пропускат поетапно. Движението за влизане в Асеновград не е преустановено.

Снимка: БТА

Сняг натрупа в Родопите, затвориха "Превала" за камиони

И докато в ниските части в региона продължава да вали дъжд, сняг  вали по високите части на Родопите от 4:00 часа сутринта.

Снимка: БТА

По данни на ОПУ снежната покривка е между 15 и 25 сантиметра по високопланинските проходи "Превала", "Рожен" и Пампорово.

Заради снеговалеж и снегопочистване е ограничено движението на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода "Превала", съобщи дежурният в Областно пътно управление - Смолян. Засега ограничението е въведено до 10:00 часа утре, но ако снеговалежът продължи, времетраенето ще бъде удължено.

На Рожен духа силен северен вятър. Пътищата се чистят своевременно. Има и паднали дървета, които се разчистват от пътноподдържащата фирма.

По пътя към курорта Пампорово на 12-процентовия наклон има закъсал тир. Шофьорът Благо Балкански разказа пред БТА, че от сутринта камионът стои в канавката.

Снимка: БТА

"Пътят не беше почистен и се наложи да се отбия вдясно, за да не преча на движението и попаднах в канавката. Откъде да мина, пътят през Михалково - Кричим е затворен за ремонт, през Рожен е още по-сложно. Това е единственият път, камионът ми не е хеликоптер", ядосваше се шофьорът.

Снегът в Пампорово
Снегът в Пампорово Снимка: Фейсбук

В момента снеговалежът е със средна интензивност, но започва да вали и в някои от по-ниските части на областта.

Снимка: БТА

По-рано днес паднало дърво затвори временно пътната отсечка Смолян - Пампорово, малко след манастирски комплекс "Свети Панталеймон". Натрупаха се колони от автомобили и от двете страни на движението, докато дървото бъде отстранено, прададе БНТ.

Паднало дърво по пътя за Смолян
Паднало дърво по пътя за Смолян Снимка: БНТ

Наводненията в Пловдив 

Обилните валежи  в Пловдив предизвика нови проблеми - наводнени улици и паднали дървета в различни части на града.  Дърво падна върху автомобил между 23-и и 28-и блок в район "Тракия". Пожарникарите вече са го отстранили, но задното стъкло на колата е счупено. Друго дърво е паднало в двора на Военна болница и е повредило част от оградата по улица "Петко Д. Петков". 

Над 24 литра дъжд на квадратен метър са паднали за 28 часа в Русе
Виж още Над 24 литра дъжд на квадратен метър са паднали за 28 часа в Русе

Южният обходен колектор отново създаде проблеми заради интензивните валежи. Най-сериозно е положението в участъка от кръстовището на бул. "Кукленско шосе" и ул. "Индустриална" до ул. "Александър Стамболийски" и "Братя Бъкстон", както и по ул. "Димитър Талев", където се образуват наводнения.

От ВиК - Пловдив съобщиха, че на място работят три екипа на дружеството, за да не се повтори хаосът от миналата седмица. Монтираният вчера преливник е свършил работа и подпомага оттичането на водата, каза говорителят на дружеството Йордан Чемишев. Според директора на пожарната в Пловдив старши комисар Васил Димов ситуацията засега е сравнително спокойна.

Валежите се спрат едва утре в Пловдив но ще остане облачно.

Ден по-рано няколко пловдивски булеварда се превърнаха в реки, десетки автомобили закъсаха, а гражданите се оплакаха от силна миризма на фекалии.

ИЗБРАНО
Чарлийз Терон демонстративно игнорира Джони Деп на модно ревю Лайф
Чарлийз Терон демонстративно игнорира Джони Деп на модно ревю
23137
"Със съжаление". УЕФА разреши мачове от Ла Лига и Серия "А" в чужбина Корнер
"Със съжаление". УЕФА разреши мачове от Ла Лига и Серия "А" в чужбина
5179
Свръхрегулации правят жилищата недостъпни Бизнес
Свръхрегулации правят жилищата недостъпни
11835
Новите HUAWEI FreeBuds 7i: TWS слушалки от ново поколение с подобрено шумопотискане и пространствен звук, вече се предлагат в България IT
Новите HUAWEI FreeBuds 7i: TWS слушалки от ново поколение с подобрено шумопотискане и пространствен ...
5576
Ново уникално откритие в Перперикон променя представите за римската архитектура Impressio
Ново уникално откритие в Перперикон променя представите за римската архитектура
1944
Кет Абугазале: Един кандидат за Конгреса vs. сълзотворния газ URBN
Кет Абугазале: Един кандидат за Конгреса vs. сълзотворния газ
761
Не можеш да убиеш легенда с наука: Вековното търсене на чудовището от Лох Нес Trip
Не можеш да убиеш легенда с наука: Вековното търсене на чудовището от Лох Нес
1269
Гръцка мусака в мултикукър Вкусотии
Гръцка мусака в мултикукър
473
Прогноза за Таро за октомври: Какво предстои за всеки зодиакален знак? Zodiac
Прогноза за Таро за октомври: Какво предстои за всеки зодиакален знак?
3210