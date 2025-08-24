Колаж: Dir.bg/Снимки и стопкадър: "Фейсбук"
Мощен смерч премина през Слънчев бряг и Свети Влас (видео/снимки)
Внезапната буря връхлетя крайбрежната ивица и отнесе чадъри, хавлии, дюшеци и лични вещи в морето, разказаха очевидци
Мощна вихрушка, определяна от очевидци като смерч или торнадо, предизвика хаос днес на плажа в Свети Влас, съобщават курортисти в социалните мрежи. Кадрите, които се появиха в Интернет, са заснети около 16 часа в района до хотел Paradise Beach - между Свети Влас и Слънчев бряг. Няма жертви и пострадали.
Внезапна буря връхлетя крайбрежната ивица и отнесе чадъри, хавлии, дюшеци и лични вещи в морето. Очевидци разказват пред "Флагман", че небето се е покрило с облаци за минути, а бурният вятър е вдигнал във въздуха множество предмети, оставени на пясъка.
Снимка: Соня Канелстранд/"Шофьори несебър"/Фб
"Изведнъж всичко започна да хвърчи - чадъри, надуваеми дюшеци, чанти. Хората се опитваха да хванат каквото могат, но вятърът беше много силен", разказа свидетел.
Снимка: Соня Канелстранд/"Шофьори несебър"/Фб
В хаоса се откроява и геройски жест - двойка, намираща се във водата с падълборд, започнала да събира предметите, отнесени от вятъра. Туристите, станали свидетели на действията им, ги приветствали и благодарили, след като дюшеци, детски играчки и чанти били върнати на собствениците им.
