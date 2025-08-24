Огромен клон падна и уби 78-годишен мъж, докато възрастният мъж седи на пейка в Пловдив. Това става ясно от съобщение на Общината, в което се посочва, че пловдивчанинът е починал снощи в болницата.

Инцидентът е станал на 23 август около 11 часа на бул. "Марица-Север" в града под тепетата. На тел. 112 е бил получен сигнал за счупил се голям клон на дърво, който е паднал върху гражданин. Наложила се е намесата на екип от пожарната, а след това пострадалият е транспортиран с линейка в болница, за да му бъде оказана медицинска помощ. 

Мъж е в болница, след като клон падна върху него в градинка във Варна
Виж още Мъж е в болница, след като клон падна върху него в градинка във Варна

По данни на район "Северен" за конкретното дърво не са постъпвали сигнали. Екипи от кметството започват незабавна проверка и пълен оглед на дърветата в района.

Призоваваме гражданите да подават сигнали за съмнителни или опасни дървета в районните администрации, добавят от Общината и изказват съболезнования на близките на възрастния мъж.

В края на май започна акция по премахване, натоварване и извозване на изсъхнали дървесни видове по склоновете и около алеите на Сахат тепе, припомня БТА.

