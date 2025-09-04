Поредна тежка катастрофа с АТВ - мъж на около 50 години загина след удар в гараж в Пловдив. 

Войната по пътищата

Инцидентът станал вчера по обед на територията на промишлената зона в район "Източен". Мъжът се качил на АТВ- то и само след секунди се забил в гараж наблизо.

На място след подаден сигнал пристигнали полиция и линейка. Медиците само констатирали смъртта на пловдивчанина, пише местният сайт "Марица".

Тепърва ще се изяснява причината за настъпилата трагедия. Вероятно починалият не е успял да овладее мощното возило.

С този инцидент Пловдив едва не повтори трагедията с АТВ в Слънчев бряг. За щастие наблизо не е имало хора, иначе и те нямаше да са сред живите, коментират живеещи в района.

В същия ден стана ясно, че е починала Христина от Пловдив, която бе пометена от АТВ в Слънчев бряг заедно със сина си. Този развой на събитията ще промени обвинението срещу задържания в по-тежко.

След смъртта на Христина: По-тежки обвинения ще има срещу 18-годишния Никола
Виж още След смъртта на Христина: По-тежки обвинения ще има срещу 18-годишния Никола
  

Черната сряда за Пловдив продължи със смъртта на моторист, който загина след зверски удар в бетоновоз на Околовръстното шосе на града.

Инцидентът станал до бетоновъзела след светофара към Марково. По първоначална информация мотористът тръгнал да изпреварва няколко коли, които спрели, за да дадат предимство на завиващ бетоновоз. Блъснал се обаче в задната част на камиона. 

На място пристигнали патрулки и линейка. Мотористът издъхнал в резултат на нараняванията си.

Седем души са загинали, а 30 са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие 

Седем души са загинали, а 30 са ранени при 26 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани две тежки и 19 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали четирима души.

От началото на месеца са станали 65 катастрофи, със седем загинали и 75 ранени.

От началото на годината са регистрирани 4565 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 291 души, а пострадалите са 5747.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г., се отчитат 10 по-малко загинали участници в движението през 2025 г., съобщиха от МВР.

