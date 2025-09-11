Ударили са се две коли малко след караулката в района

1090 Снимка: Скрийншот

Трима души са пострадали леко в катастрофа между два леки автомобила по път I-1 в района на Владая, съобщиха от СДВР.

Сигналът е получен около 13:05 часа. При удара едната от колите се е завъртяла и се е забила в крайпътната мантинела.

Щетите по автомобилите са сериозни. На място има полицейски екипи. Причините за инцидента се изясняват.

Движението в района се осъществява в две ленти в посока Перник поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът в посока София се осъществява по обходен маршрут през Владая.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Преминаването в района се регулира от "Пътна полиция", допълват от пътната агенция.

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, както и да спазват указанията на контролните органи, докато участъкът бъде напълно разчистен. Очаква се задръстването в района да се увеличи в следобедните часове.

Двайсет и двама души са пострадали при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната, съобщиха по-рано от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа катастрофите с пострадали са 16, загинали няма.

"Като човек, който всеки ден минава през Владая, съм се нагледал на тежки катастрофи и то в един малък участък от под три километра. Жителите на Княжево заплашват с протести всеки път, когато се заговори за промени улесняващи трафика в посока Перник, защото искат да го изкарат от квартала. Някога, когато бъде завършен Околовръстния път на София, дано тези инциденти намалеят. А до тогава в следващите 7-10 години, шофирайте много внимателно!", написа в пост под видео от катастрофа Димо Дренчев, областен координатор за Перник от "Възраждане".

От началото на месеца са станали 211 катастрофи, при които са загинали 16 души и са ранени 242-ма. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 4711, загиналите са 301, а ранените - 5913.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г., се отчитат с девет по-малко загинали участници в движението през настоящата година.

