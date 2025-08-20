Опашки се образуват на пътя Владая - Перник заради ремонта на Агенция "Пътна инфраструктура", който ще продължи до петък.

Ремонтните дейности на 5-километровата отсечка от гара Владая на изхода на София и пътен възел "Даскалово" затруднява трафика най-вече в пиковите часове, съобщи "Булфото".

Ограничено е движението в платното за Перник, като моторните превозни средства преминават двупосочно в платното за София.

Започва ремонт на 5 км от пътя за Перник през Владая
Основният трафик е пренасочен по АМ "Струма" и затова от АПИ са въвели нова организация на движение през седмицата от 16:30 до 18:30 часа по пътен възел "Даскалово".

В петте дни пътуващите по АМ "Струма" от София към Перник ще преминават през дясната външна лента на кръговото кръстовище на пътен възел "Даскалово" към дясната лента на път I-6 Перник - Кюстендил.

Трафикът от София по път I-1 Владая - Драгичево в посока Перник ще се движи през средната лента на кръговото кръстовище на пътен възел "Даскалово" към лявата лента на път I-6 Перник - Кюстендил.

Ремонтът на отсечката между жп гара "Владая" и пътен възел "Даскалово" включва полагане на нова асфалтобетонова настилка, подсилена с геомрежа по цялата ширина на платното.

Ще бъде подобрено отводняването и ще бъдат възстановени водостоците. Пътят ще е с нови бетонови бордюри, ограничителни системи /мантинели/ и пътни знаци.

