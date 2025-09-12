В двора на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) - Казанлък се проведоха демонстрации на действия при пътнотранспортно произшествие и битови пожари.

Инициативата е в деня на професионалния празник на пожарникарите у нас и част от традиционната Седмица на пожарната безопасност, която тази година се провежда от 8 до 14 септември в цялата страна и професионалният празник на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - 14 септември.

Пред гостите бяха представени три реални ситуации, с които се сблъскват както огнеборците в работата си, така и гражданите в ежедневието си. Целта на събитието бе от една страна популяризиране на професията, но и повишаване на информираността сред населението относно правилното поведение при инциденти, с оглед опазване на живота, здравето и имуществото на хората, предаде Кazanlak.com.

Първата демонстрация включваше симулация на пътнотранспортно произшествие с пострадал човек в лек автомобил. Пожарникарите показаха действията по обезопасяване на превозното средство, работа с хидравлични инструменти, изрязване на елементи от купето и извеждане на пострадалия с носилка.

Снимка: Bulphoto

Във втората част бе представена демонстрация на гасене на горящи течни горива - бензин и дизел - с помощта на пожарогасител. Присъстващите имаха възможност сами да използват уредите, като бяха запознати с правилната им употреба в случай на възникнал пожар.

Снимка: Bulphoto

Третата демонстрация показа една от най-честите битови опасности - запалване на мазнина в съд на котлон. Специалистите обясниха, че най-правилната реакция в такава ситуация, по възможност е съдът да се покрие с мокра кърпа или парцал, с което да се ограничи огъня, след което да се обезопаси самия уред. Те категорично подчертаха, че в никакъв случай не бива да се излива вода в горящия съд, тъй като тогава е гарантирано възникването на пожар. При нужда гражданите могат да сигнализират на спешния телефон.

Снимка: Bulphoto

На демонстрациите бе представена и част от специализираната техника, с която разполага казанлъшката пожарна част, от която са няколко средни противопожарни автомобила, автомеханична стълба за достъп до високи сгради, техника за гасене на горски пожари, както и леки и помощни автомобили.

В рамките на Седмицата на пожарната безопасност, от 8 до 14 септември, в РСПБЗН - Казанлък се провеждат Дни на отворените врати. Всеки ден от 08:30 до 17:30 часа гражданите могат да посетят службата, да се запознаят с дейността на огнеборците и да получат полезна информация и съвети за действия при пожар и други бедствия, а вчера пред сградата на Общинска администрация Казанлък бе представена и част от противопожарната техника на службата.

По повод професионалния празник на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в столицата ще се състои церемония, на която ще присъства цялото ръководство на МВР и премиерът Росен Желязков.

