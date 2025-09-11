23-годишен австрийски приключенец и инфлуенсър, който искал да прекоси с каяк разстоянието от Линц до Истанбул, е загинал при инцидент по време на гмуркане в България, съобщава местното издание krone.

"Здравейте, аз съм Мо и пътувам с каяка си от Австрия до Истанбул". Така Мориц Пренингер започваше всеки път своите Instagram видеоклипове, които публикуваше под името "Mo_dyssee". На 8 юни младият приключенец започна пътуването си с употребяван каяк.

Последното му съобщение в социалната мрежа е преди около седмица. Оттогава е настъпила тишина, което е било забелязано и от неговите последователи.

В понеделник семейството му съобщи, че с Мориц е станал фатален инцидент при гмуркане на черноморското крайбрежие в Царево

Кметът на родния град на загиналия потвърди смъртта на Пренингер. Семейството му е на път за България, обяви още той.

В Instagram младият инфлуенсър активно документираше своето приключение, което следяха близо 10 000 последователи. "Обичам приключенията", споделя Мориц в едно от последните си послания, обяснявайки какво го мотивира да измине стотици километри с малка лодка.

Трагедията настъпва на 5 септември, когато в морето край "Боруна" под Морската градина на Царево е забелязано тяло на мъж. Сигналът е подаден около 07:00 ч., а на място органите на реда установяват, че се касае за удавник. Тялото е транспортирано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас, съобщи местният сайт Флагман. По случая е образувано досъдебно производство.

Семейството на Пренингер потвърди трагичната вест с емоционално послание в социалните мрежи: "С дълбока тъга ви информираме, че нашият любим син загина при инцидент. С пълна отдаденост той следваше своите приключения, обичаше хората около себе си и вдъхновяваше толкова много други със своята уникална личност. Той знаеше за какво се бори, кое е важно за него, и на своите 23 години беше по-мъдър и прозорлив от повечето хора, които познаваме. Болката е огромна, но любовта ни към него е още по-голяма." 

ИЗБРАНО
