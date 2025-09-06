Движението по път I-1 София - Перник в района на Владая се осъществява в две ленти в посока Перник поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Трафикът в посока София се осъществява по обходен маршрут през Владая.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Преминаването в района се регулира от "Пътна полиция", допълват от пътната агенция.

Катастрофата е станала в 9:30 часа тази сутрин в района на жп гара Владая. Пътният инцидент е между два леки автомобила. По първоначални данни има пострадали, които са контактни, съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР.

Един човек е загинал, а други 24 са пострадали при регистрираните в страната през последното денонощие 25 тежки пътнотранспортни произшествия, съобщава на сайта си МВР.

В София са станали пет тежки и 28 леки катастрофи. Ранени са петима души.

От началото на месеца в катастрофи са загинали девет души, пострадали са 129, като регистрираните тежки пътни инциденти са 115.

От началото на годината живота си при пътнотранспортни произшествия са загубили 294 души, ранени са 5800.

При сравнение с реалните данни за загиналите 303 -ма през същия период на 2024 г. се отчитат с девет по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., посочват от полицията.

