Джип и товарен камион с ремарке се удариха в района на село Вонеща вода и затрудняват преминаването през Прохода на Републиката тази сутрин.

Тирът е препречил пътя, като се е забил в оградата на къща, а колата е паднала в канавката, показва видео, публикувано във фейсбук страницата на European Center for Transport Policies. Видимо има само материални щети по возилата. Няма данни за жертви и пострадали.

Очаква се временно затваряне на пътя в района. Шофьорите да карат внимателно и да следят указанията на контролните органи.

В този участък от началото на годината вече са регистрирани няколко сериозни инцидента.

Трима души са загинали, а 20 са ранени при станалите 15 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, сочи статистистиката на МВР. В София са регистрирани 33 леки пътнотранспортни произшествия и една тежка катастрофа с един ранен. От началото на годината 338 души са загубили живота си вследствие на катастрофи.

Движението в два участъка на "Тракия" е само в изпреварващата лента

Пътуващите в посока София по автомагистрала (АМ) "Тракия" в района на Ямбол днес ще се движат само в изпреварващата лента в два пътни участъка. Мерките са заради ремонти по настилката при 294-ти и 284-ти км, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Временната промяна в организацията на движението ще важи от 8:00 до 18:00 часа. При извършване на дейностите по двете отсечки с дължина от по 200 и 50 метра, поетапно ще бъде ограничено преминаването в активната и аварийната ленти.

През изминалите дни изкърпвания по настилката на АМ "Тракия" бяха извършени и в участъци на платното за Бургас.

Отново на територията на област Ямбол продължава ремонтът на пътен възел "Зимница", припомнят от АПИ. Дейностите там започнаха на 25 септември, но заради дъждовното време работата беше временно спряна. Първоначално определеният краен срок за текущия ремонт (12 октомври) е удължен до 15 октомври, показва информация на сайта на пътната агенция.

Дейностите там обхващат близо 200-метров участък, силно компрометиран през летните месеци от преминаващи тежкотоварни автомобили. Движението в платното в посока магистралата е напълно ограничено. Трафикът преминава в платното за Ямбол при скорост до 60 км/час. Няма ограничения при преминаването по директното трасе на АМ "Тракия", допълват от АПИ.

