При изкопни работи в София, на улица "Лунна папрат" са открити невзривени гранати, съобщиха за БТА от МВР. Сигналът е подаден към 10:00 ч. тази сутрин.

На място са изпратени екипи на Шесто районно управление на МВР. Районът е обезопасен. Сигнал е бил изпратен и към Министерството на отбраната (МО).

От МО съобщиха, че специализиран екип за обезвреждане на невзривени бойни припаси от 78-ми батальон за осигуряване е получил задача да извърши разузнаване на метални предмети, открити по време на изкопни дейности в квартал "Бояна". Военнослужещите, под ръководството на капитан Борислав Манов, са установили, че намерените метални предмети са силно корозирали ръчни гранати тип "бухалка". Гранатите са транспортирани и ще бъдат унищожени утре в ненаселен, обезопасен район, информират още от военното министерство.

