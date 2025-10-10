Пет екипа на пожарната гасиха апартамент в Пловдив, предава БТА.

Огънят обхвана и съседно жилище, но към този час пожарът е загасен, съобщиха от пресцентъра на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в града.

Снимка: БТА

Няма пострадали, трима души, обгазени от дима, са били прегледани на място от спешни медици.

Пловдивчанка е в болница след пожар в апартамента ѝ в "Тракия"
Сигналът за пожара е подаден на тел 112 към 16:25 часа. Огънят е пламнал в апартамент в блок на ул. "Зефир", до парк "Каменица".

Жилището е на последния седми етаж и в него не е имало хора.

Снимка: БТА

Пламъците много бързо по покрива са се прехвърлили в съседен апартамент и пожарникарите всъщност са се борили с две огнища. Към 17:40 часа те са изцяло загасени.

