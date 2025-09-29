По информация на Министерството на отбраната по това време оттам се придвижва личен състав и военна техника на въоръжените сили на Франция, които пътуват за военно учение на НАТО в Румъния

4635 Снимка: Стефан Петров, "Фейсбук"

Камион от военен конвой е катастрофирал в Прохода на Републиката във Великотърновска област. Движението е затруднено, но не е спряно. Заради друга катастрофа между автобус, пълен с пътници, и лек автомобил, е затворено движението от Горна Оряховица през село Първомайци за Велико Търново.

Случаят с катастрофата с камиона от военния конвой е поет от Военна полиция, чийто автомобили пътуват заедно с военната техника, научи БНР от свои източници. Официална информация за инцидента няма.

По информация на Министерството на отбраната по това време през Прохода на Републиката се придвижва личен състав и военна техника на въоръжените сили на Франция, които пътуват за военно учение на НАТО в Румъния.

Няма информация за ранени при катастрофата с военния камион. От полицията във Велико Търново съобщиха, че нямат отношение към катастрофата и че Проходът на Републиката не е затворен за движение.

На жп надлеза при село Първомайци пък са се ударили лек автомобил и автобус, пътуващ по линия № 10 от Горна Оряховица през жп гарата за Велико Търново.

Няма пострадали нито от пътниците, нито сред водачите на двете превозни средства. Предстоят проби за алкохол и наркотици на шофьорите и изясняване на причината за катастрофата.

Пътят е затворен, въвежда се обходен маршрут.

Общо 13 души са ранени при 11 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани едно тежко и 20 леки пътнотранспортни произшествия, при които един човек е пострадал.

От началото на месеца са станали 595 катастрофи, с 37 загинали и 690 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5101 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 322 души, а пострадалите са 6373.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат 12 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.

