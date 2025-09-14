10735 Снимка: Скрийншот/Facebook

Три жертви даде войната по пътищата само до следобеда в неделя. Пострадалите вече гонят двуцифрено число.

Тежка катастрофа затвори временно Прохода на Републиката, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР във Велико Търново. Произшествието е станало около 16:00 ч. между селата Въглевци и Вонеща вода, съобщи БТА.

По първоначална информация са се ударили три леки автомобила с румънска регистрация, и един товарен. Има двама загинали.

Леките автомобили се пренасочват през прохода Шипка, товарните изчакват. Причините за катастрофата са в процес на изясняване.

Неправоспособен шофьор на 32 години почина след катастрофа с чужд автомобил

Неправоспособен шофьор на 32 години е починал тази нощ, след като причинил катастрофа, управлявайки чужд автомобил, посочват в бюлетина си от Областната дирекция (ОД) на МВР - Враца. Пътнотранспортното произшествие е станало към 2:40 ч. на пътя от Бяла Слатина в посока село Попица.

Водачът се блъснал в крайпътно дърво в ляво по посока на движението. Той е управлявал лек автомобил "Сеат Алхамбра", собственост на друг мъж, посочват от полицията.

Шофьорът е починал по време на транспортирането му към МБАЛ "Христо Ботев" - Враца, допълват от ОД на МВР - Враца. С постановление на районен прокурор е назначена аутопсия. За случая е уведомен и дежурен прокурор от Окръжна прокуратура - Враца и е образувано досъдебно производство, допълват от полицията.

Според информация, публикувана на сайта на полицията във Враца, през миналия месец в областта са регистрирани 66 пътнотранспортни произшествия, от които 20 са тежки. При катастрофите е загинал един човек и са ранени 38 души. В сравнение със същия месец на предходната година, катастрофите са с девет повече, загиналите са с един повече, а ранените са с 18 повече.

Катострофа с трима пострадали затрудни и движението на пътя Стара Загора - Димитровград в района на село Тракия

Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Стара Загора.

Сигналът е получен днес в 11:44 часа. По първоначална информация, пътнотранспортното произшествие е между три леки автомобила. Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.

Трима души - две жени и един мъж са откарани за преглед в болница, посочват от полицията. Детето и майка му са с фрактури. Състоянието на останалите все още не е съобщено.

Катастрофа с 4 коли на изхода на Варна, петима са пострадали

Петима души, сред които дете на 4 години, са настанени в болница във Варна с различни травми след катастрофа, предаде БНР. Няма опасност за живота им, съобщиха от КАТ.

На изхода на града са се ударили четири автомобила, единият от които е бил спортен.

Движението не е отклонено, на място е екип на Пътна полиция.

"Катастрофата беше много брутална, ако не карах по внимателно, щяхме да сме там. Ламборгинито е виновно - изпреварваше в двете платна и удари двете коли сигурно с над 250км в час и се превъртя във въздуха поне 2-3 пъти... С австралийска регистрация беше", разказа свидетел в групата "Виждам те КАТ - град Варна".

Снимка: Неделчо Димитров/Фб

"Брутална катастрофа на изхода на Варна към летището! 56-годишен шофьор на лимитирано Ламборгини Ревуелто Еволюшън за 2.8 милиона лева, настигна два автомобила и при опит да ги изпревари се блъсна в единия.

По данни на КАТ Варна регистрирано ПТП със сериозни материални щети и без пострадали в 15.05ч. на 14 септември с 56-годишен правоспособен шофьор, който застига бързо поради несъобразена скорост два автомобила движещи се по правилата със 90 км в час в отсечката изход към Шумен АМ Хемус - вход-отбивка Летище Варна. Тестван е за акохол - проба отрицателна.

Водачът няма претенции и е приел акта за виновност - ПТП поради несъобразена скорост спрямо трафика и условията на стойност 200 лв. и 8 кт. точки. Щетите по свръх бутиковото Ламборгини Ревуелто, ръчно произведено за 8 месеца в 73 бройки за целият свят - обаче са големи", описа случая Неделчо Димитров в социалната мрежа.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.