9 души са пострадали при сблъсък между бус и спрял тир в София
Инцидентът е станал около 14:00 часа на столичния булевард "Илиянци"
По информация на СДВР бус с пътници се е блъснал в спрял камион. Изясняват се причините за катастрофата.
От Спешна помощ съобщиха пред БНТ, че към мястото незабавно са изпратени четири линейки. Спешните медици на място са оказали помощ на 9 пострадали - всички от буса, който е превозвал работници.
Най-тежко пострадал с множество наранявания е шофьорът на буса. Той и още двама ранени са транспортирани към столични болници.
Още една подобна катастрофа стана днес в Пловдив, където два автобуса от градския транспорт се удариха челно.
Инцидентът стана рано сутринта в свартал "Тракия" на улица "Вълко Шопов". По първоначални данни 54-годишен водач на автобус от градския транспорт губи контрол над превозното средство и се удря челно в друг автобус. Местната медия "Марица" съобщава, че двата рейса са се движили по линия номер 4 и са били пълни с пътници. По непотвърдена информация на шофьора му е прилошало и затова е изгубил контрол върху управлението на автобуса.
Според разкази на очевидци момче е счупило прозорец, за да могат пътниците да слязат почти в движение, след като разбрали, че шофьорът се движи право към другия автобус.
На място веднага са пристигнали екипи на полицията и на Спешната помощ.
При удара са пострадали виновният водач и пътничка от втория автобус, които са откарани за преглед в болница. Има и данни за ученик с порезни рани от счупено стъкло.