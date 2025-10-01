Два автобуса на градския транспорт се удариха челно в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града под тепетата.

Войната по пътищата

Катастрофата е станала около 7:50 часа тази сутрин в пловдивския квартал "Тракия" на улица "Вълко Шопов".

По първоначални данни 54-годишен водач на автобус от градския транспорт губи контрол над превозното средство и се удря челно в друг автобус. Местната медия "Марица" съобщава, че двата рейса са се движили по линия номер 4 и са били пълни с пътници. По непотвърдена информация на шофьора му е прилошало и затова е изгубил контрол върху управлението на автобуса.

Според разкази на очевидци момче е счупило прозорец, за да могат пътниците да слязат почти в движение, след като разбрали, че шофьорът се движи право към другия автобус.

На място веднага са пристигнали екипи на полицията и на Спешната помощ.

При удара са пострадали виновния водач и пътничка от втория автобус, които са откарани за преглед в болница. Има и данни за ученик с порезни рани от счупено стъкло.

При инцидента е бил ударен и паркиран автомобил. Няма данни за употреба на алкохол. По превозните средства на градския транспорт има значителни щети.

ИЗБРАНО
Светът се прости с Клаудия Кардинале под звуците на "Имало едно време на Запад" (снимки) Лайф
Светът се прости с Клаудия Кардинале под звуците на "Имало едно време на Запад" (снимки)
17604
"Шампиони в сърцата": България приветства волейболните си герои Корнер
"Шампиони в сърцата": България приветства волейболните си герои
30360
Станков: Американска банка е готова да ни даде $8 млрд. за 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“ Бизнес
Станков: Американска банка е готова да ни даде $8 млрд. за 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“
9193
Какво могат ракетите "Томахоук" и защо са важни за Украйна IT
Какво могат ракетите "Томахоук" и защо са важни за Украйна
21397
"Анна - непоправимата": Истината като присъда Impressio
"Анна - непоправимата": Истината като присъда
510
Бали: Между туристическия рай и суровата действителност Trip
Бали: Между туристическия рай и суровата действителност
2722
Да посрещнем гостите по арабски Вкусотии
Да посрещнем гостите по арабски
376
Астрологична прогноза за октомври 2025 г.: Овенът ще намери любовта, Стрелецът ще постигне успех Zodiac
Астрологична прогноза за октомври 2025 г.: Овенът ще намери любовта, Стрелецът ще постигне успех
723
Пътна обстановка Времето
Пътна обстановка
156