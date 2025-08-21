Четири тежки морски инцидента са регистрирани за денонощие по Южното Черноморие. В резултат трима души са загинали, а 13-годишно момиче е в критично състояние.

За ден спасиха 9 души от удавяне на плажа "Кабакум"
Виж още За ден спасиха 9 души от удавяне на плажа "Кабакум"

В района на къмпинг "Каваци-юг" в Созопол е открито тялото на 72-годишна жена от София. По-късно същия ден на северния плаж в Приморско е извадено тялото на 35-годишен турист от Чехия, който е пристигнал у нас на 16 август.

В Слънчев бряг, спасители са извадили от морето 13-годишно момиче от Молдова, лекарите от Бургас се борят за живота му. Инцидентът е станал малко преди 18:00 вчера. Детето е било на плажа заедно със семейството си. По техни данни то влязло в морето, но е съборено от вълните, като е потънало за кратко време.  Вероятно е получило паническа атака, последвана от гърч. Момичето е транспортирано по спешност до областния център Бургас, където е настанено в болница на апаратно дишане, в критично състояние и с опасност за живота, уточниха от полицията.

На 20 август в морето край плаж "Силистар" се е удавил и мъж на 41 години от София. Тялото му е откарано за извършването на аутопсия. Мъжът е загубил живота си в неохраняема зона.

Миналия четвъртък телата на 14-годишен младеж и 35-годишен негов роднина, изчезнали в бурното море край хотел "Вянд" в Слънчев бряг, бяха открити и извадени от водата в района на Южното пристанище на Несебър в събота.

Август е особено опасен заради силни подводни течения и високи вълни, които лесно могат да хванат в капан неопитните плувци, предупреждават предупреждават спасители и експерти.

Бившият шеф на Окръжния съд в Перник се удави в морето край Царево
Виж още Бившият шеф на Окръжния съд в Перник се удави в морето край Царево

Вчерашният ден в Слънчев бряг бе белязан и инцидент след употреба на воден атракцион. 16-годишен младеж от София бе откаран в УМБАЛ Бургас със съмнения за комоцио след ползването на "плаващ дюшек" в района на централния плаж в курорта. Преди два дни 8-годишно дете загина след падане при парасейлинг на плажа в Несебър. 

Критично остава и днес състоянието на пострадалите 35-годишна жена от Пловдив и 4-годишното ѝ момченце, отнесени от АТВ в Слънчев бряг на 14 август. Те са в отделението по анестезиология и интензивно лечение, с опасност за живота. Борбата на лекарите за техните здраве и живот продължава. Това съобщи за БНР заместник-директорът на УМБАЛ - Бургас д-р Светослав Тодоров.

Изписан е и пострадалият служител на хотела, в който беше спряло превозното средство, управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев. Той и двете дъщери на Юлиян Здравков, на 6 и 12 години, се възстановяват в домашни условия, обясни още д-р Тодоров. 

ИЗБРАНО
Вижте как изглежда днес звездата от кино хита "Грозна като смъртта" Пайпър Перабо Лайф
Вижте как изглежда днес звездата от кино хита "Грозна като смъртта" Пайпър Перабо
21054
Ден след въвеждането на полов тест: Скандалната Имане Хелиф приключи с бокса Корнер
Ден след въвеждането на полов тест: Скандалната Имане Хелиф приключи с бокса
17383
Готови за еврото: Какво означава да сме част от Европейската централна банка? Бизнес
Готови за еврото: Какво означава да сме част от Европейската централна банка?
5579
"Черна Луна" ще наблюдаваме на 23 август IT
"Черна Луна" ще наблюдаваме на 23 август
3748
Карнавални шествия и куклен театър в програмата на уличния фестивал 6Fest в София тази седмица Impressio
Карнавални шествия и куклен театър в програмата на уличния фестивал 6Fest в София тази седмица
713
Кризата е огромна: И германските хотелиери и ресторантьори настояват за по-ниско ДДС Trip
Кризата е огромна: И германските хотелиери и ресторантьори настояват за по-ниско ДДС
2152
Стъпка по стъпка: Как да си направим туршия без да варим бурканите Вкусотии
Стъпка по стъпка: Как да си направим туршия без да варим бурканите
7039
Ключът към хармонията: Какво е числото на съдбата ви? Zodiac
Ключът към хармонията: Какво е числото на съдбата ви?
1210