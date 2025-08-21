Момичето било ударено от вълна и потънало за кратко, но е получило паник атака и гърчове

Четири тежки морски инцидента са регистрирани за денонощие по Южното Черноморие. В резултат трима души са загинали, а 13-годишно момиче е в критично състояние.

В района на къмпинг "Каваци-юг" в Созопол е открито тялото на 72-годишна жена от София. По-късно същия ден на северния плаж в Приморско е извадено тялото на 35-годишен турист от Чехия, който е пристигнал у нас на 16 август.

В Слънчев бряг, спасители са извадили от морето 13-годишно момиче от Молдова, лекарите от Бургас се борят за живота му. Инцидентът е станал малко преди 18:00 вчера. Детето е било на плажа заедно със семейството си. По техни данни то влязло в морето, но е съборено от вълните, като е потънало за кратко време. Вероятно е получило паническа атака, последвана от гърч. Момичето е транспортирано по спешност до областния център Бургас, където е настанено в болница на апаратно дишане, в критично състояние и с опасност за живота, уточниха от полицията.

На 20 август в морето край плаж "Силистар" се е удавил и мъж на 41 години от София. Тялото му е откарано за извършването на аутопсия. Мъжът е загубил живота си в неохраняема зона.

Миналия четвъртък телата на 14-годишен младеж и 35-годишен негов роднина, изчезнали в бурното море край хотел "Вянд" в Слънчев бряг, бяха открити и извадени от водата в района на Южното пристанище на Несебър в събота.

Август е особено опасен заради силни подводни течения и високи вълни, които лесно могат да хванат в капан неопитните плувци, предупреждават предупреждават спасители и експерти.

Вчерашният ден в Слънчев бряг бе белязан и инцидент след употреба на воден атракцион. 16-годишен младеж от София бе откаран в УМБАЛ Бургас със съмнения за комоцио след ползването на "плаващ дюшек" в района на централния плаж в курорта. Преди два дни 8-годишно дете загина след падане при парасейлинг на плажа в Несебър.

Критично остава и днес състоянието на пострадалите 35-годишна жена от Пловдив и 4-годишното ѝ момченце, отнесени от АТВ в Слънчев бряг на 14 август. Те са в отделението по анестезиология и интензивно лечение, с опасност за живота. Борбата на лекарите за техните здраве и живот продължава. Това съобщи за БНР заместник-директорът на УМБАЛ - Бургас д-р Светослав Тодоров.

Изписан е и пострадалият служител на хотела, в който беше спряло превозното средство, управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев. Той и двете дъщери на Юлиян Здравков, на 6 и 12 години, се възстановяват в домашни условия, обясни още д-р Тодоров.

