59-годишен мъж от пернишкото село Дивотино се удави в морето край Царево, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Сигналът за инцидента е подаден вчера около 15.36 часа.

Мъжът е влязъл в бурното море на неохраняема зона в района на "Попския плаж". Тялото е изпратено за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ - Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.

Откриха телата на момче и негов роднина, изчезнали в морето край Слънчев бряг преди дни
Виж още Откриха телата на момче и негов роднина, изчезнали в морето край Слънчев бряг преди дни

По неофициална информация на "Флагман" удавникът е бившият председател на Окръжния съд в Перник Виктор Георгиев. Магистратът, който оглавяваше съда в Перник през 2018 година, а доскоро бе и негов зам.-председател, е пренебрегнал всички сигнализации и бил завлечен от вълните.

