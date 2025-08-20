59-годишен мъж от пернишкото село Дивотино се удави в морето край Царево, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.
Сигналът за инцидента е подаден вчера около 15.36 часа.
Мъжът е влязъл в бурното море на неохраняема зона в района на "Попския плаж". Тялото е изпратено за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ - Бургас.
По случая е образувано досъдебно производство.
По неофициална информация на "Флагман" удавникът е бившият председател на Окръжния съд в Перник Виктор Георгиев. Магистратът, който оглавяваше съда в Перник през 2018 година, а доскоро бе и негов зам.-председател, е пренебрегнал всички сигнализации и бил завлечен от вълните.
