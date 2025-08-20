Младежът паднал от "плаващ дюшек" и при излизане от водата се почувствал зле

2465 Снимка: БТА

16-годишен младеж от София е откаран в УМБАЛ Бургас със съмнения за комоцио след ползването на воден атракцион в района на централния плаж в Слънчев бряг, съобщават от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Около 15:30 часа днес трима непълнолетни туристи, отседнали в курортния комплекс, използвали воден атракцион "плаващ дюшек", представляващ лодка, издърпваща надуваем дюшек през морето. По време на движение лодката предприела рязка маневра и един от младежите се изпуснал от дюшека, падайки в морето, след коeто отново се качил самостоятелно.

При слизането на брега младежите нямали оплаквания, но падналият бил с леко кръвотечение в областта на брадичката отдясно.

Отказал помощ, но след няколко метра му станало лошо, като получил световъртеж.

Прегледан е от лекар в медицинския център на плажа, който се усъмнил, че 16 годишния може да е получил комоцио и в тази връзка повикал екип на "Спешна помощ", с който софиянецът е откаран до УМБАЛ Бургас.

Работата по случая продължава от служители на Районното управление в Несебър, където е образувано досъдебно производство.

Преди два дни 8-годишно дете загина след падане при парасейлинг на плажа в Несебър. По първоначални данни момчето заедно с майка си са вдигнати във въздуха с парашут, но след скъсване на колан в детето пада от около 50 метра височина в морето, а майката остава във въздуха. Въпреки предприетите спешни реанимационни действия, детето издъхва. Трима души са с повдигнати обвинения за смъртта му.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.