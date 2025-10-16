14 дни след потопа: Отмениха бедственото положение в "Елените", собствениците на имоти готвят съдебни искове
Към момента няма данни за опасност за живота и здравето на населението, пише в заповедта на кмета Николай Димитров
От днес е отменено бедственото положение във вилно селище "Елените" и местност "Козлука". Заповедта за това е на кмета на община Несебър Николай Димитров.
Водокалипсис
Той се мотивира, че към момента няма данни за опасност за живота и здравето на населението и с оглед овладяване на възникналата кризисна ситуация след наводнението от 3 октомври.
Тогава заради усложнената метеорологична обстановка и поройните дъждове бе обявено бедствено положение на територията на цялата община Несебър. Впоследствие, на 10 октомври бедственото положение бе удължено само за територията на местност "Козлука" и в. с. "Елените".
Продължава охраняването на комплекса от полицейски екипи, а достъпът до територията му се осъществява през контролно-пропускателен пункт. Собствениците се допускат след проверка, като след 17:30 ч. влизането в комплекса е забранено.
Притежаващите имоти в "Елените" ще проведат събрание на 22 октомври от 11:00 ч. във ваканционното селище. Обяви за събранието вече са разлепени на сгради в курорта.
Грета Ганева, председател на Сдружението на собствениците във ваканционното селище каза за БТА, че събранието е насрочено поради необходимостта от вземане на спешни решения, свързани с текущата ситуация в комплекса.
"В случай на неотложност трябва да се решават важни въпроси. Ще бъдат заведени искове от страна на собствениците", заяви Ганева пред БТА.
При наводненията в курорта загинаха четирима души, а вилните имоти с покъщнина пострадаха сериозно, заляти от вода и тиня.
Близките на загиналия багерист при потопа във ваканционния комплес вчера обявиха, че ще съдят държавата за 1 400 000 лева. Искът на почерненото семейство е към община Несебър и няколко министерства. Те, според тях, носят отговорност за смъртта на 62-годишния мъж.
В сряда вечерта областният управител на Бургас активира системата за ранно предупреждение BG-Alert за общините по Южното Черноморие, Свети Влас и Елените заради очаквани интензивни дъждове. От администрацията призоваха гражданите да бъдат внимателни, да следят за актуална информация и да ограничат придвижването си при влошени метеорологични условия.