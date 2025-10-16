От днес е отменено бедственото положение във вилно селище "Елените" и местност "Козлука". Заповедта за това е на кмета на община Несебър Николай Димитров.

Водокалипсис

Той се мотивира, че към момента няма данни за опасност за живота и здравето на населението и с оглед овладяване на възникналата кризисна ситуация след наводнението от 3 октомври.

Тогава заради усложнената метеорологична обстановка и поройните дъждове бе обявено бедствено положение на територията на цялата община Несебър. Впоследствие, на 10 октомври бедственото положение бе удължено само за територията на местност "Козлука" и в. с. "Елените".

Продължава охраняването на комплекса от полицейски екипи, а достъпът до територията му се осъществява през контролно-пропускателен пункт. Собствениците се допускат след проверка, като след 17:30 ч. влизането в комплекса е забранено.

Притежаващите имоти в "Елените" ще проведат събрание на 22 октомври от 11:00 ч. във ваканционното селище. Обяви за събранието вече са разлепени на сгради в курорта.

Грета Ганева, председател на Сдружението на собствениците във ваканционното селище каза за БТА, че събранието е насрочено поради необходимостта от вземане на спешни решения, свързани с текущата ситуация в комплекса.

"В случай на неотложност трябва да се решават важни въпроси. Ще бъдат заведени искове от страна на собствениците", заяви Ганева пред БТА.

При наводненията в курорта загинаха четирима души, а вилните имоти с покъщнина пострадаха сериозно, заляти от вода и тиня.

Близките на загиналия багерист при потопа във ваканционния комплес вчера обявиха, че ще съдят държавата за 1 400 000 лева. Искът на почерненото семейство е към община Несебър и няколко министерства. Те, според тях, носят отговорност за смъртта на 62-годишния мъж.

В сряда вечерта областният управител на Бургас активира системата за ранно предупреждение BG-Alert за общините по Южното Черноморие, Свети Влас и Елените заради очаквани интензивни дъждове.  От администрацията призоваха гражданите да бъдат внимателни, да следят за актуална информация и да ограничат придвижването си при влошени метеорологични условия.

 

ИЗБРАНО
След шестгодишна пауза модното ревю на Victoria's Secret се завърна (снимки) Лайф
След шестгодишна пауза модното ревю на Victoria's Secret се завърна (снимки)
33373
Медицинска сестра на Михаел Шумахер твърди, че е изнасилена в имението му Корнер
Медицинска сестра на Михаел Шумахер твърди, че е изнасилена в имението му
20375
Как Италия натрупа третите по големина златни резерви в света? Бизнес
Как Италия натрупа третите по големина златни резерви в света?
2909
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей IT
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей
6548
Разкриха непокътнат гроб на млада жена с уникални златни накити от началото на II век край Тополовград Impressio
Разкриха непокътнат гроб на млада жена с уникални златни накити от началото на II век край Тополовгр...
6099
Защо винаги трябва да носите тенис топка в ръчния си багаж? Trip
Защо винаги трябва да носите тенис топка в ръчния си багаж?
5452
Ето кои са най-безполезните кухненски принадлежности според шеф-готвачи от цял свят Вкусотии
Ето кои са най-безполезните кухненски принадлежности според шеф-готвачи от цял свят
975
Кои зодии знаят как да намерят компрометираща информация? Zodiac
Кои зодии знаят как да намерят компрометираща информация?
976
САЩ може да се откажат от един от най-големите соларни паркове в света Времето
САЩ може да се откажат от един от най-големите соларни паркове в света
607