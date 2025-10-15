Близките на загиналия багерист при потопа в "Елените" ще съдят държавата за 1 400 000 лева. Искът на почерненото семейство е към община Несебър и няколко министерства. Те, според тях, носят отговорност за смъртта на 62-годишния мъж.

Водокалипсис

Последният разговор между Живко и баща му Цанко Иванов е в деня на потопа, 3 октомври, минути преди багеристът да изгуби живота си, спасявайки хора от потопените къщи.

"Обадих му се в 14:17 часа, разговорът протече около 11 секунди. Каза, че е на "Елените" с още един човек и не може да говори в момента и по- късно ще се чуем. Този разговор за по-късно така и не се случи. Това му бяха последните думи: "Ще се чуем по- късно", разказва синът му Живко.

Малко след това четириметрова вълна залива "Елените". Цанко Иванов, който работи като багерист към ВиК - Несебър, излиза от машината в опит да се спаси, но водата го повлича пред очите на пожарникари и полицаи.

За близките остават мъката и тежките въпроси.

"Жертва е на бездействието на институциите, жертва е на корупцията, на цялата държава. Искаме някой да поеме отговорност за застрояването на реката, всички длъжностни лица, които са си затваряли очите в годините", споделя синът на Цанко.

Потопът в "Елените" взе четири жертви. Близките на багериста искат виновните за трагедията да бъдат наказани и обезщетение от държавата в размер на милион и четиристотин хиляди лева.

Багерист е отнесен от прииждащата вода в "Елените" пред очите на спасители
Виж още Багерист е отнесен от прииждащата вода в "Елените" пред очите на спасители

"Не може честни, добри хора да си отиват по този начин, хора, които обичат живота, обичат семейството си", каза пред bTV Живко Иванов.

След смъртта му близките не са известени официално и сами тръгват да търсят къде е баща им.

Дни преди трагедията Цанко разбира, че дъщеря му очаква дете, което ще носи неговото име. 

ИЗБРАНО
Стройните крака на Ейми Шумър подлудиха феновете й Лайф
Стройните крака на Ейми Шумър подлудиха феновете й
11707
Всичко в Испания се разви очаквано: Тотално надиграване и нов разгром за България Корнер
Всичко в Испания се разви очаквано: Тотално надиграване и нов разгром за България
20056
"Купувайте земя, вече не я произвеждат": Тих джакпот или минно поле за наивници? Бизнес
"Купувайте земя, вече не я произвеждат": Тих джакпот или минно поле за наивници?
12693
Microsoft спира поддръжката на Windows 10. Има ли какво да направим? IT
Microsoft спира поддръжката на Windows 10. Има ли какво да направим?
7100
Юлиан Вергов "взриви" Неапол с импровизация от новата пиеса на Яна Борисова - "Наполетано" Impressio
Юлиан Вергов "взриви" Неапол с импровизация от новата пиеса на Яна Борисова - "Наполетано"
1725
2500 евро на кв. м., но българите продължават да купуват имоти в Северна Гърция Trip
2500 евро на кв. м., но българите продължават да купуват имоти в Северна Гърция
4067
Според науката това е най-мръсното място в кухнята ви Вкусотии
Според науката това е най-мръсното място в кухнята ви
903
Най-щастливата карта Таро, която ще ви каже как да хванете късмета си Zodiac
Най-щастливата карта Таро, която ще ви каже как да хванете късмета си
343
Учени: Планетата е пресякла първата точка на пречупване Времето
Учени: Планетата е пресякла първата точка на пречупване
441