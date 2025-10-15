Възможни са интензивни валежи на територията на община Царево през нощта. Това съобщиха от Общината на официалната фейсбук страница на администрацията. Оттам добавят, че е задействана системата за ранно оповестяване BG-Alert.

Водокалипсис

От местната власт призовават гражданите да бъдат внимателни и да не излизат в късните часове и при силен дъжд, освен при крайна необходимост.

От Общината добавят, че при необходимост дежурните екипи са в готовност да реагират своевременно.

С 2 години закъснение държавата отпусна 5 млн. лева за щетите от потопа в Царево
По-рано кметът на Царево Марин Киров публикува пост във Фейсбук, в която предизвести, че заради очаквани проливни дъждове през нощта системата за ранно предупреждение BG-Alert ще бъде задействана в района на Царево. 

Той публикува и прогноза на Меteo Bulgaria, според която ще има нови локални, но и значителни валежи през следващото денонощие в Бургаско и по Южното Черноморие. Възможни са количества до 50-80 л/кв. м, а и повече дори на места там. Местната власт да следи реките и деретата от полунощ нататък, за да няма изненади и проблеми, предупреждават от Меteo Bulgaria.

Три са критичните точки за наводненията в Царево, сочи анализът на учени от Софийския университет, които правят фотогеометрично заснемане на потопените бургаски курорти. 

Три моста по поречието на реката образуват бентове и препречват пътя на водата, като така се наводняват къщи и имоти в Царево, сочат моделите на приливни вълни в Царево на учените от Националния университетски център за геопространствени изследвания и технологии. Оттам подчертават, че събират данни от години, но нито една институция не ги е съобразила в плановете против наводнения или с играждането на инфраструктурата.

Само преди два дни Междуведомствената комисия под ръководството на вътрешния министър Даниел Митов одобри средства за възстановяване на улици и задължения към фирми от бедствието през 2023 г. в Царево.

На 3 октомври заради поройни дъждове бе обявено бедствено положение на територията на община Царево, а от потенциално опасните райони бяха евакуирани хора.

 

