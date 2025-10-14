Мярката е предприета, след като вследствие на наводнението водата от централното водоснабдяване беше обявена за негодна за пиене и приготвяне на храна

В Свети Влас започна раздаването на бутилирана питейна вода от държавния резерв за жителите на града и ваканционно селище Елените, съобщи БТА. Мярката е предприета, след като вследствие на наводнението водата от централното водоснабдяване беше обявена за негодна за пиене и приготвяне на храна.

Водата се раздава пред сградата на кметството, като още в първите минути започнаха да пристигат хора. Осигурено е присъствие на служители на кметството, които подпомагат разпределението.

Пункт за раздаване на бутилирана вода ще бъде разкрит и на входа на Елените за жители и туристи, пострадали от бедствената ситуация.

Водата в чешмите мирише странно и не рискуваме да я пием. Благодарим, че се осигурява вода, нуждаем се от нея не само за пиене, но и за готвене, каза Олга Марченко, украинка, която живее в Свети Влас.

С децата сме тук от няколко месеца. Преживяхме война, а сега и бедствие. Но има подкрепа, това е най-важното, каза друг украински гражданин, който чакаше пред кметството със семейството си.

"Получих четири литра и половина. Аз живея сама, предполагам, че за десетина дни ще ми стигне. Мисля, че помощта малко закъсня", коментира жителка на Свети Влас.

Катя Крумова от кметството в Свети Влас заяви, че пред кметството са доставени от държавния резерв 38 340 литра вода. Тя е осигурена за детската градина, училището и за жителите. "На всяко домакинство се разпределя вода според броя на членовете - около пет литра на човек. Ще обхванем около 5000-6000 души от Свети Влас и курорта Елените. Ако има нужда, предполагам, че ще дойде още вода, посочи Крумова.

Сега разбрахме, че раздават вода. Досега купувахме, което за нас е допълнителен разход. Благодарим, че се сетиха за нас, каза Добринка Стоянова, която чакаше на опашка за помощта.

Вчера РЗИ публикува на сайта си информация, че водата от централната водопроводна мрежа в курортно селище Елените, Свети Влас, Китен и Царево остава негодна за пиене и приготвяне на храна след наводненията.

Анализите са извършени по химични и микробиологични показатели съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на питейната вода, предназначена за питейно-битови цели. Резултатите показват сериозни микробиологични отклонения от допустимите норми.

Във водата са открити колиформени бактерии, които показват възможно замърсяване от почва или канализация, ешерихия коли - бактерия, която присъства в изпражненията на хора и животни, ентерококи - също показател за фекално замърсяване. Освен това на някои места вкусът на водата е отчетен като неприемлив, което допълнително потвърждава, че тя не е годна за пиене. РЗИ - Бургас препоръчва водата от централното водоснабдяване в засегнатите населени места да не се използва за пиене и приготвяне на храна. Тя може да се използва само за битови нужди - като къпане, почистване и други нехранителни цели.

За гарантиране на общественото здраве извънредното пробонабиране и наблюдението върху качеството на водата ще продължи на територията на общините Несебър, Приморско и Царево.

