Спасителна лодка се обърна край Свети Влас, мъжът се удави пред камера на местна медия

5502 Кадри: flagman.bg

Трета жертва взе потопът в района на Елените и Св. Влас.

Третият загинал е граничен полицай, съобщи вътрешният министър Даниел Митов, който пътува към ваканционното селище, цитира го БТА.

МВР-министърът обобщи, че от тримата загинали двама са спасители, а третият е гражданин, който беше открит най-напред - вече мъртъв, в подземно помещение на хотел в комплекса.

Втората жертва беше багерист, отнесен от вълната, докато участва в спасителните дейности, а третият загинал е граничар, но все още обстоятелства около гибелта му не се съобщават.

Министърът изрази съболезнования към близките на загиналите. Той уточни, че ще бъдат пуснати съобщения през BG-Alert и призова хората да не отказват евакуация. Част от намиращите се на територията на елените отказваха да се евакуират. Очакват се нови валежи през следващото денонощие, предупреди обаче Митов.

По-рано стана ясно, че лодка със спасители се е обърнала в морето пред комплекс "Парадайс бийч" в Свети Влас, показаха кадри на "Флагман".

На мястото, където приливната вълна от наводнението днес е била най-мощна, в издирвателните дейности е била включена лодката, която се е обърнала от високи вълни.

Не е ясно дали вътрешният министър говори за този случай. Все още се очаква официална информация.

Трима водолази са опитали да ги спасят, но единият спасител е починал. Спешни медици, пристигнали на мястото, потвърдиха пред камерата, че са го заварили мъртъв.

Според информация на "Флагман" загиналият е от бургаското село Извор.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.