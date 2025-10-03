Трета жертва взе потопът в района на Елените и Св. Влас.

Третият загинал е граничен полицай, съобщи вътрешният министър Даниел Митов, който пътува към ваканционното селище, цитира го БТА.

МВР-министърът обобщи, че от тримата загинали двама са спасители, а третият е гражданин, който беше открит най-напред - вече мъртъв, в подземно помещение на хотел в комплекса.

Втората жертва беше багерист, отнесен от вълната, докато участва в спасителните дейности, а третият загинал е граничар, но все още обстоятелства около гибелта му не се съобщават.

Министърът изрази съболезнования към близките на загиналите. Той уточни, че ще бъдат пуснати съобщения през BG-Alert и призова хората да не отказват евакуация. Част от намиращите се на територията на елените отказваха да се евакуират. Очакват се нови валежи през следващото денонощие, предупреди обаче Митов. 

По-рано стана ясно, че лодка със спасители се е обърнала в морето пред комплекс "Парадайс бийч" в Свети Влас, показаха кадри на "Флагман".

На мястото, където приливната вълна от наводнението днес е била най-мощна, в издирвателните дейности е била включена лодката, която се е обърнала от високи вълни. 

Не е ясно дали вътрешният министър говори за този случай. Все още се очаква официална информация.

Трима водолази са опитали да ги спасят, но единият спасител е починал. Спешни медици, пристигнали на мястото, потвърдиха пред камерата, че са го заварили мъртъв.

Според информация на "Флагман" загиналият е от бургаското село Извор.

