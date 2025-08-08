Движението на незаконната пратка от близо 600 кг. е от Канада през Гърция за България

1460 Снимка: МВР

ГДБОП задържа четирима, свързани с получаването на 810 пакета марихуана от Канада през Гърция за България, при успешно проведена международна контролирана доставка на наркотици. Специализираната полицейска операция е реализирана в сутрешните часове на вторник в София, съобщиха от полицията.

Трима от мъжете са арестувани първоначално за 24 часа при опит да извадят наркотичните вещества от контейнер с изолационни материали. За тях е издадена Европейска заповед за арест. Четвърто свързано с доставката лице е установено и задържано ден по-късно.

Снимка: МВР

По време на проверката, сред легалната стока са намерени и иззети общо 810 пакета марихуана с общо бруто тегло от 559 килограма. Те са били укрити в контейнер на полуремаркето на камион, част от товарна композиция, пристигнала от Северна Америка на порта на Пирея, Гърция, на 17 юли.

Контролираната доставка е осъществена в тясно сътрудничество между ГДБОП и Софийска градска прокуратура от българска страна и правоохранителните органи на Република Гърция - Дирекцията за борба с организираната престъпност и Отдел "Контрабанда" на Трета митническа дирекция на Пирея. Резултатът от спецоперацията е постигнат благодарение на оперативното европейско полицейско и съдебно сътрудничество между държавите с цел идентифициране на наркотични вещества и предотвратяване на по-нататъшното им движение в Европа.

Снимка: МВР

Операцията е осъществена с решения на компетентните съдебни органи, като материалите са предадени на компетентните прокуратури на двете страни, допълват от МВР.

