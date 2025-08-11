Турските митнически власти на граничния пункт "Капъкуле" откриха близо 700 килограма канабис в камион, влязъл от България, съобщи вестник "Милийет". 

Екипите на Дирекцията за митнически контрол, борба с контрабандата и разузнаването в Одрин преценили, че пристигналият на "Капъкуле" камион е рисков и го изпратили за рентгеново сканиране. Превозното средство е отворено и претърсено с обучени кучета.

ТИР-ът е бил натоварен с бидони с боя, зад която са били скрити 20-килограмови тенекии, пълни с марихуана. Общото количество на дрогата е 692,2 кг. 

25 000 души се "напушиха" неволно в Турция при изгарянето на тонове канабис
Виж още 25 000 души се "напушиха" неволно в Турция при изгарянето на тонове канабис

Турските власти обаче са освободили камиона, за да продължи пътя си с цел да бъдат заловени получателите на пратката. Превозното средство е било проследено до град Гебзе във вилает Коджаели, където камионът паркирал в склад.

Общо 10 души са задържани при последвалата спецакция.

При претърсванията на работните места и превозните средства на арестуваните са иззети осем мобилни телефона и SIM карти, седем пистолета, боеприпаси, една бронежилетка, психотропни лекарства, както и парични средства и златни предмети, свързани с престъплението.

Задържаните са отведени в Одрин, където ще останат в ареста.

ИЗБРАНО
След дъщеря си Мария Илиева показа за първи път и любимия си мъж Лайф
След дъщеря си Мария Илиева показа за първи път и любимия си мъж
7567
Ливърпул не успя при дузпите, а Палас вдигна втори трофей в историята си Корнер
Ливърпул не успя при дузпите, а Палас вдигна втори трофей в историята си
3468
Икономисти: Засилените проверки за еврото водят до изкуствено вдигане на цените Бизнес
Икономисти: Засилените проверки за еврото водят до изкуствено вдигане на цените
8565
Човек се натрови след последван здравен съвет на ChatGPT IT
Човек се натрови след последван здравен съвет на ChatGPT
1331
Набедиха го за хомосексуалист и гей-писател, а нови правила в Германия го изкараха "мигрант" Impressio
Набедиха го за хомосексуалист и гей-писател, а нови правила в Германия го изкараха "мигрант"
10330
Viva Cuba: Когато от покрива на града се чува музиката на Хавана URBN
Viva Cuba: Когато от покрива на града се чува музиката на Хавана
2086
Плажовете в Италия са празни в разгара на лятото, 660 евро за чадър и шезлонг Trip
Плажовете в Италия са празни в разгара на лятото, 660 евро за чадър и шезлонг
13583
Вкусно и бързо: Пица тост Вкусотии
Вкусно и бързо: Пица тост
632
Съвместимост с Везни: Най-лоши и най-добри партньори за брак и връзка Zodiac
Съвместимост с Везни: Най-лоши и най-добри партньори за брак и връзка
768
Горещо и сухо време през цялата седмица с екстремна опасност от пожари Времето
Горещо и сухо време през цялата седмица с екстремна опасност от пожари
773