ТИР с близо 700 кг канабис мина през "Капитан Андреево", на Капъкуле откриха дрогата
Камионът е бил оставен от турските власти да продължи пътя си до Гебзе, където е проведена спецакция и са задържани 10 души
Турските митнически власти на граничния пункт "Капъкуле" откриха близо 700 килограма канабис в камион, влязъл от България, съобщи вестник "Милийет".
Екипите на Дирекцията за митнически контрол, борба с контрабандата и разузнаването в Одрин преценили, че пристигналият на "Капъкуле" камион е рисков и го изпратили за рентгеново сканиране. Превозното средство е отворено и претърсено с обучени кучета.
ТИР-ът е бил натоварен с бидони с боя, зад която са били скрити 20-килограмови тенекии, пълни с марихуана. Общото количество на дрогата е 692,2 кг.
Турските власти обаче са освободили камиона, за да продължи пътя си с цел да бъдат заловени получателите на пратката. Превозното средство е било проследено до град Гебзе във вилает Коджаели, където камионът паркирал в склад.
Общо 10 души са задържани при последвалата спецакция.
При претърсванията на работните места и превозните средства на арестуваните са иззети осем мобилни телефона и SIM карти, седем пистолета, боеприпаси, една бронежилетка, психотропни лекарства, както и парични средства и златни предмети, свързани с престъплението.
Задържаните са отведени в Одрин, където ще останат в ареста.