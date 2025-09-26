Иван Гешев

Иван Гешев вече е адвокат. Той е регистриран в адвокатската колегия в Перник, съобщи пръв Методи Лалов в социалната мрежа.

Гешев е вписан като член на адвокатурата от 23 септември с два адреса - софийски и пернишки.

Той се опита да стане адвокат скоро след отстраняването му като главен прокурор от Висшия съдебен съвет, но му беше отказано.

Отстраненият предсрочно за уронване на престижа на съдебната власт получи забрана да продължи кариерата си и като редови обвинител.

Гешев поиска да бъде вписан като адвокат в кюстендилската адвокатска колегия през 2023 г.

Това обаче не стана, тъй като в закона за адвокатурата има изискване да няма право да адвокатства магистрат, който е бил уволнен като съдия, прокурор или следовател. Срокът на забраната е две години, които вече са изтекли - през юни 2025 г., припомня "Сега".

Иван Гешев съди България в Страсбург заради уволнението си
Виж още Иван Гешев съди България в Страсбург заради уволнението си

През декември миналата година Гешев загуби делото срещу прокуратурата, след като Софийският районен съд отхвърли иска му за 20 заплати обезщетение за напускането на системата. Той настояваше да получи 251 468 лв. от прокуратурата, макар и да беше уволнен за уронване престижа на съдебната власт.

Аргументът на бившия обвинител №1 беше, че незаконосъобразно прокурорската колегия му е забранила да бъде изобщо магистрат. Гешев съди България и в Страсбург.

През 2023 година Иван Гешев регистрира гражданското движение "Справедливост за България", но до този момент не участва в политиката.

Две години след отстраняването му като главен прокурор все още няма избран титуляр на негово място от ВСС, а функциите продължава да изпълнява бившият му заместник Борислав Сарафов.

