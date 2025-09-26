Бившият главен прокурор е регистриран в адвокатската колегия в Перник

7749 Снимка: БТА

Иван Гешев вече е адвокат. Той е регистриран в адвокатската колегия в Перник, съобщи пръв Методи Лалов в социалната мрежа.

Гешев е вписан като член на адвокатурата от 23 септември с два адреса - софийски и пернишки.

Той се опита да стане адвокат скоро след отстраняването му като главен прокурор от Висшия съдебен съвет, но му беше отказано.

Отстраненият предсрочно за уронване на престижа на съдебната власт получи забрана да продължи кариерата си и като редови обвинител.

Гешев поиска да бъде вписан като адвокат в кюстендилската адвокатска колегия през 2023 г.

Това обаче не стана, тъй като в закона за адвокатурата има изискване да няма право да адвокатства магистрат, който е бил уволнен като съдия, прокурор или следовател. Срокът на забраната е две години, които вече са изтекли - през юни 2025 г., припомня "Сега".

През декември миналата година Гешев загуби делото срещу прокуратурата, след като Софийският районен съд отхвърли иска му за 20 заплати обезщетение за напускането на системата. Той настояваше да получи 251 468 лв. от прокуратурата, макар и да беше уволнен за уронване престижа на съдебната власт.

Аргументът на бившия обвинител №1 беше, че незаконосъобразно прокурорската колегия му е забранила да бъде изобщо магистрат. Гешев съди България и в Страсбург.

През 2023 година Иван Гешев регистрира гражданското движение "Справедливост за България", но до този момент не участва в политиката.

Две години след отстраняването му като главен прокурор все още няма избран титуляр на негово място от ВСС, а функциите продължава да изпълнява бившият му заместник Борислав Сарафов.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.