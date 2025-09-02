931 Снимка: БТА

До момента няма протест от прокуратурата и жалба от обвиняемия за мярката на Никола Николов - Паскал, съобщи БНТ.

На запитване от "По света и у нас" от Софийския градски съд отговориха, че до края на деня не са постъпили нито протест от прокуратурата, нито жалба от Николов срещу определената мярка за неотклонение гаранция в размер на 50 хиляди лева.

На 27.08.2025 г. Сърбия екстрадира Паскал у нас. Той бе предаден на българските власти на ГКПП Калотина. На следващия ден той бе разпитан в Антикорупционната комисия.

Бившият министър на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че Паскал не се е върнал у нас случайно. Той не изключи възможността соченият за контрабандист да е постигнал някаква договорка с управляващите.

Никола Николов - Паскал е обвиняем, заедно с бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова и баща и син Марин и Стефан Димитрови, за участие в организирана престъпна група за контрабанда, пране на пари и подкупи. По-късно към тях се присъедини и бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, като той беше пуснат под парична гаранция от 20 00 лв.

Когато се подвигаха обвиненията, Паскал не беше открит в България и беше издадена европейска заповед за ареста му.

На 29 септември Николов беше заловен в Сърбия. Той прекара 4 месеца в ареста, след което бе пуснат под домашен арест.

