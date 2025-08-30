528 Снимка: БТА

Прокуратурата подготвя искане за постоянно задържане под стража на Никола Николов-Паскал, който в сряда беше върнат в България след екстрадиция от Сърбия. Срещу него вече са повдигнати пет обвинения, съобщава БНТ.

Освен за участие в организирана престъпна група, Николов е подведен под отговорност за контрабанда на три камиона с цигари и за държане на акцизни стоки без бандерол.

От 27 август Никола Николов - Паскал е в ареста на Националната следствена служба (НСлС) на бул. "Г. М. Димитров" в столицата. Той е задържан с прокурорско постановление за до 72 часа

Пред разследващите Паскал е дал кратки обяснения и е представил медицинска документация за лечение, което твърди, че е започнал миналото лято в Белград. По думите на неговия адвокат самият той е изявил желание да бъде екстрадиран.

По основното дело за контрабанда и пране на пари обвиняеми са още бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, както и Марин Димитров и Стефан Димитров - баща и син, считани за близки до Паскал.

На 18 юли Софийският апелативен съд окончателно разреши издаването на Европейска заповед за арест на Николай Николов-Паскал.

През февруари тази година излезе определение на Апелативния съд в Белград за освобождаването под домашен арест на Никола Николов по здравословни причини и поради дългия престой в ареста.

На 6 декември, миналата година Софийската градска прокуратура измени мярката за неотклонение "задържане под стража" спрямо Стефан Димитров, тъй като 8-месечният максимален срок за изпълнението ѝ е изтекъл, и Димитров излиза от ареста срещу "подписка".

На 5 ноември миналата година на Петя Банкова бяха повдигнати ново обвинение, свързано с контрабанда. Към момента тя и Марин Димитров са в ареста.

Бившият главен секретар на МВР Живко Коцев беше освободен с мярка за неотклонение "парична гаранция" от 20 000 лв.

