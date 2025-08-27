Обвиняемият за контрабанда по тъй наречената афера с митниците - Никола Николов-Паскал, е предаден на българските власти и в момента се намира в Националната следствена служба на столичния бул. "Г.М.Димитров". Това съобщи пред Dir.bg адвокатката на Паскал Галя Гълъбова.

Едри риби под прицел

Преди ден за решението на сръбските власти беше уведомена Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" в МВР. Предаването му на българските власти се осъществи днес по обед на граничния пункт "Калотина".

Срещу Николов са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за контрабанда, заедно с бившата директорка на Агенция "Митници" Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев. Разследването твърди, че тримата са действали в схема за незаконен внос на цигари през границата, съпроводен от редица длъжностни престъпления.

Обвиняемият по аферата с митниците Паскал ще бъде екстрадиран от Сърбия
Виж още Обвиняемият по аферата с митниците Паскал ще бъде екстрадиран от Сърбия

64-годишният Паскал е определян като водеща фигура в контрабандния канал. Според прокуратурата в престъпната група участват и хасковските бизнесмени - баща и син Марин и Стефан Димитрови.

След като не бе открит на територията на страната, Николов беше обявен за издирване. На 27 септември миналата година той бе задържан в Сърбия при съвместна операция на сръбските и българските специални служби.

През февруари тази година Николов беше пуснат на свобода в Белград, като мярката му за неотклонение беше променена на домашен арест. България поиска екстрадицията му у нас.

Молбата се разглеждаше от две съдебни инстанции в Белград, но Николов имаше право да обжалва и пред министъра на правосъдието там. Едва тогава е било взето окончателно решение за екстрадиция.

ИЗБРАНО
В името на рейтинга: Меган разказа за връзката си с Хари и какво й липсва от живота във Великобритания Лайф
В името на рейтинга: Меган разказа за връзката си с Хари и какво й липсва от живота във Великобритан...
4906
Тенис колеги предлагат приятелска и професионална помощ за "полуделия" Медведев Корнер
Тенис колеги предлагат приятелска и професионална помощ за "полуделия" Медведев
7064
Над 1700 GW възобновяема енергия са блокирани в Европа поради претоварване на електропреносната мрежа Бизнес
Над 1700 GW възобновяема енергия са блокирани в Европа поради претоварване на електропреносната мреж...
4774
Китай представя най-новите си оръжия след седмица IT
Китай представя най-новите си оръжия след седмица
4305
Момичетата на 60-те се подстригваха, за да приличат на нея Impressio
Момичетата на 60-те се подстригваха, за да приличат на нея
8026
Графити туризъм в Ню Йорк: Французите спасяват културния сектор URBN
Графити туризъм в Ню Йорк: Французите спасяват културния сектор
471
20-годишните избраха: Това е най-добрият град в света Trip
20-годишните избраха: Това е най-добрият град в света
3522
Три лесни десерта с праскови за начинаещи Вкусотии
Три лесни десерта с праскови за начинаещи
1611
Любовен хорскоп за септември - кой ще има мечтана среща и кой ще има предложение за брак? Zodiac
Любовен хорскоп за септември - кой ще има мечтана среща и кой ще има предложение за брак?
654
САЩ: Тръмп започва разследване за националната сигурност във връзка с вноса на вятърни турбини Времето
САЩ: Тръмп започва разследване за националната сигурност във връзка с вноса на вятърни турбини
472