Обвиняемият за аферата с митниците беше задържан при съвместна операция на българските и сръбските служби

0 Снимки: iStock by Getty Images, Facebook/Миролюба Бенатова Представя

Обвиняемият за контрабанда по тъй наречената афера с митниците - Никола Николов-Паскал, е предаден на българските власти и в момента се намира в Националната следствена служба на столичния бул. "Г.М.Димитров". Това съобщи пред Dir.bg адвокатката на Паскал Галя Гълъбова.

Преди ден за решението на сръбските власти беше уведомена Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" в МВР. Предаването му на българските власти се осъществи днес по обед на граничния пункт "Калотина".

Срещу Николов са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за контрабанда, заедно с бившата директорка на Агенция "Митници" Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев. Разследването твърди, че тримата са действали в схема за незаконен внос на цигари през границата, съпроводен от редица длъжностни престъпления.

64-годишният Паскал е определян като водеща фигура в контрабандния канал. Според прокуратурата в престъпната група участват и хасковските бизнесмени - баща и син Марин и Стефан Димитрови.

След като не бе открит на територията на страната, Николов беше обявен за издирване. На 27 септември миналата година той бе задържан в Сърбия при съвместна операция на сръбските и българските специални служби.

През февруари тази година Николов беше пуснат на свобода в Белград, като мярката му за неотклонение беше променена на домашен арест. България поиска екстрадицията му у нас.

Молбата се разглеждаше от две съдебни инстанции в Белград, но Николов имаше право да обжалва и пред министъра на правосъдието там. Едва тогава е било взето окончателно решение за екстрадиция.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.