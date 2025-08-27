Сърбия ни предаде Паскал, вече е в Националната следствена служба в София
Обвиняемият за аферата с митниците беше задържан при съвместна операция на българските и сръбските служби
Обвиняемият за контрабанда по тъй наречената афера с митниците - Никола Николов-Паскал, е предаден на българските власти и в момента се намира в Националната следствена служба на столичния бул. "Г.М.Димитров". Това съобщи пред Dir.bg адвокатката на Паскал Галя Гълъбова.
Едри риби под прицел
Преди ден за решението на сръбските власти беше уведомена Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" в МВР. Предаването му на българските власти се осъществи днес по обед на граничния пункт "Калотина".
Срещу Николов са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за контрабанда, заедно с бившата директорка на Агенция "Митници" Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев. Разследването твърди, че тримата са действали в схема за незаконен внос на цигари през границата, съпроводен от редица длъжностни престъпления.
64-годишният Паскал е определян като водеща фигура в контрабандния канал. Според прокуратурата в престъпната група участват и хасковските бизнесмени - баща и син Марин и Стефан Димитрови.
След като не бе открит на територията на страната, Николов беше обявен за издирване. На 27 септември миналата година той бе задържан в Сърбия при съвместна операция на сръбските и българските специални служби.
През февруари тази година Николов беше пуснат на свобода в Белград, като мярката му за неотклонение беше променена на домашен арест. България поиска екстрадицията му у нас.
Молбата се разглеждаше от две съдебни инстанции в Белград, но Николов имаше право да обжалва и пред министъра на правосъдието там. Едва тогава е било взето окончателно решение за екстрадиция.