16015 Снимка: БТА

Никола Николов-Паскал, сочен за ключова фигура в аферата в Агенция "Митници", беше доведен днес за разпит в Комисията за противодействие на корупцията. Малко след него на място дойде и неговият адвокат Димитър Марковски. Очаква се официално да бъдат повдигнати и обвинения.

Транспортирането на Николов даде възможност на медиите за пръв път да заснемат актуални кадри на лицето му, с което той престана да бъде само име от криминалните хроники. В продължение на години единственото публично известно негово изображение беше стара снимка от документ с лошо качество.

От вчера Никола Николов-Паскал е в ареста на Националната следствена служба (НСлС) на бул. "Г. М. Димитров" в столицата, съобщи пред Dir.bg адвокатът му Галя Гълъбова. Той е задържан с прокурорско постановление за до 72 часа, допълни тя. Според БТА се очаква от прокуратурата да внесат искане на Паскал да бъде наложена мярка "постоянен арест".

Задържането му в България стана възможно, след като на 18 юли Софийският апелативен съд окончателно разреши издаването на Европейска заповед за арест на Никола Николов-Паскал. Преди това, през февруари тази година, Апелативният съд в Белград бе взел определение за освобождаването му под домашен арест по здравословни причини и поради дългия престой в ареста в Сърбия.

Снимка: БТА

На бившия вече директор на Агенция "Митници" Петя Банкова, Стефан и Марин Димитрови, както и на Никола Николов-Паскал бяха повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за търговия с влияние, контрабанда и други престъпления. Впоследствие обвинение бе повдигнато и на бившия главен секретар на МВР Живко Коцев за участие в престъпна група, в която са участвали Петя Банкова, Марин Димитров и Стефан Димитров.

Снимка: БТА

Към момента в ареста по същото дело са Петя Банкова и Марин Димитров. На 5 ноември миналата година на Банкова беше повдигнато и ново обвинение, свързано с контрабанда. Другият обвиняем, Стефан Димитров, излезе от ареста на 6 декември миналата година срещу мярка "подписка", тъй като максималният осеммесечен срок за задържането му изтече. Бившият главен секретар на МВР Живко Коцев беше освободен с мярка за неотклонение "парична гаранция" от 20 000 лв.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.