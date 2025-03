Братята Андрю и Тристан Тейт, разследвани в Румъния за изнасилване и трафик на хора, се връщат в страната, където ще трябва да се явят в полицията съгласно наложения им от прокурора съдебен контрол, съобщава телевизия Диджи 24.

Според медията информацията е потвърдена в профила в мрежата Екс на Андрю Тейт заедно със снимка на двамата на борда на частен самолет.

"Да похарчиш 185 000 долара за частен самолет през Атлантика, просто за да подпишеш едно парче хартия. Невинните мъже не бягат. Те изчистват името си в съда", се посочва в публикацията на Тейт.

Според новинарския сайт Зиаре двамата трябва да се явят в полицията на 24 март. Данни на сайта BoardingPass.ro показват, че частният самолет е излетял от Форт Лодърдейл, Флорида, с дестинация Букурещ, предаде БТА.

Spending 185,000 dollars on a private jet across the Atlantic to sign one single piece of paper in Romania.



Innocent men don’t run.



THEY CLEAR THEIR NAME IN COURT

Заминаването на братята Тейт от Румъния в началото на март, разрешено от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT), породи множество дебати, отбелязва Диджи 24. Няколко парламентаристи от опозиционния Съюз за спасение на Румъния сезираха Съдебната инспекция.

Двамата заявиха по-късно в интервю, че им е било позволено да заминат (при условие, че това се държи в тайна) и че са обещали да се върнат в страната в края на този месец.

Делото, по което Андрю и Тристан Тейт са обвинени в трафик на хора и изнасилване, беше върнато от съда към DIICOT в края на 2024 г. Двамата обаче останаха под съдебен контрол.

Прокурорите от DIICOT твърдят, че братята Тейт са принудили десетки жертви да произвеждат порнографски материали и че от тази дейност са получили милиони долари, напомня Диджи 24.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.