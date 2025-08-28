Синът ми бе съсипан от раздялата, страда от паник атаки, ходеше на психолог, заяви бащата

2996 Снимка: БТА

Двадесет и една годишният студент от Техническия университет в София Ивелин Цветанов, обвинен за жестокото убийство в Първомай, остава за постоянно в ареста. Това решиха магистратите от Апелативния съд - Пловдив, които днес разгледаха жалбата му срещу наложената най-тежка мярка "задържане под стража". Според съда са налични почти всички предпоставки за вземане на най-тежката мярка за неотклонение - обосновано предположение за съпричастност, висока степен на обществена опасност, както и реална опасност от извършване на ново престъпление, макар да липсва опасност от укриване.

Ивелин Цветанов беше задържан в София, часове след като избягал от мястото на престъплението. В съдебната зала стана ясно, че младежът е бил запален по военизирани игри, ходил е на психолог.

Ивелин Цветанов приел много тежко раздялата с дъщерята на жертвата.Момичето е един от деветимата разпитани до момента свидетели.

Според нея по време на връзката им Ивелин се държал странно и често изпадал в истерични кризи.

Занимавал се с военизирани игри, за които имал пълна екипировка. Стрелял с фалшиви патрони по хора.

След раздялата им той я заплашил, че ще се събуди до трупове. Пред разследващите отказал да обясни постъпката си.

Снимка: БТА

Защитата на Цветанов, представлявана от адвокат Стоян Янков и баща му Севдалин Цветанов, пледира за промяна на мярката в по-лека. Те оспориха както доказателствата по делото, така и редовността на процесуалните действия, извършени след ареста. Според тях липсват преки доказателства, които да свързват младежа с убийството, а мярката "задържане под стража" е необосновано тежка.

Адвокат Янков посочи, че при първоначалния оглед е било образувано досъдебно производство, но след това всички действия са били извършени в нарушение на закона. По думите му задържането е станало не по реда на НПК, а по Закона за МВР - за 24 часа, вместо за 72, което компрометирало събраните впоследствие доказателства. Освен това на обвиняемия не били разяснени правата, нямал адвокат, а от него били снети обяснения, без да е наясно със статута си.

Снимка: БТА

"На базата на съмнения не може да се вземе най-тежката мярка за неотклонение", категоричен бе защитникът.

Бащата на обвиняемия - Севдалин Цветанов, също поиска по-лека мярка за сина си. Той го определи като млад човек без криминални прояви, студент и спортуващ младеж, който се занимава и с онлайн трейдинг. По думите му Ивелин страда от паник атаки след раздялата с Йоана Грозева - дъщерята на жертвата, но никога не е бил конфликтен и е обичан от приятелите си.

Снимка: БТА

"Мястото му не е в ареста. Аз лично поемам отговорност да го държа под контрол, ако бъде освободен", каза още той. Бащата добави, че Ивелин е ходил и на психолог, за да преодолее раздялата.

"Нямаме изрично изявен мотив или пък обявен от него", заяви Делян Пинчев, прокурор.

Според прокуратурата убийството е предварително планирано. Охранителни камери са запечатали нахлуването му в дома на жертвата. По време на днешното заседание апелативният прокурор Николай Божилов предостави пред съда допълнителни материали - протоколи за разпити на трима свидетели и разпечатка от телефона на обвиняемия за местата, от които са проведени разговори преди и след престъплението. И поиска да бъде потвърдена мярката за неотклонение спрямо обвиняемия за престъплението "задържане под стража".

Според Пинчев, при бягството използвал обходни маршрути, освободил се от дрехите си и ножа, използван за убийството.

"Открити са няколко оръжия, най-вероятно едно от тях е това, с което е извършено, но засега нищо не мога да кажа конкретно", допълни Делян Пинчев, прокурор.

Назначени са ДНК и психологическа експертизи.

Ивелин Цветанов заяви пред съда, че към момента нищо не е доказано.

"Аз наистина не съм извършвал нищо незаконно, нямам дори фиш за превишена скорост. Моля за по-лека мярка, за да съм в по-добри условия и да мога да продължа да уча и да спортувам", допълни обвиняемият.

Пред съда обвиняемият се оплака, че не е имал своевременен достъп до адвокат и получавал заплахи от полицаите.

Младежът е неосъждан, без криминални регистрации.

Решението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

Убийството, за което Цветанов е обвинен, бе извършено в Първомай на 18 август. В ранните часове на деня 44-годишната Димитрина Грозева, която е съпруга на полицай, бе открита мъртва от сина си в дома им, след като е получила смъртоносен удар с нож. По-късно същия ден в общежитие в Студентски град в София, бе задържан 21-годишният студент Ивелин Цветанов - бивше гадже на дъщерята на жертвата.

