Двадесет и една годишният студент от Техническия университет в София Ивелин Цветанов, обвинен за жестокото убийство в Първомай, остава за постоянно в ареста. Това решиха магистратите от Апелативния съд - Пловдив, които днес разгледаха жалбата му срещу наложената най-тежка мярка "задържане под стража". Според съда са налични почти всички предпоставки за вземане на най-тежката мярка за неотклонение - обосновано предположение за съпричастност, висока степен на обществена опасност, както и реална опасност от извършване на ново престъпление, макар да липсва опасност от укриване.

Обвиняемият за убийството на полицейската съпруга от Първомай поиска свобода
Виж още Обвиняемият за убийството на полицейската съпруга от Първомай поиска свобода

Ивелин Цветанов беше задържан в София, часове след като избягал от мястото на престъплението. В съдебната зала стана ясно, че младежът е бил запален по военизирани игри, ходил е на психолог.

Ивелин Цветанов приел много тежко раздялата с дъщерята на жертвата.Момичето е един от деветимата разпитани до момента свидетели.

Според нея по време на връзката им Ивелин се държал странно и често изпадал в истерични кризи.

Занимавал се с военизирани игри, за които имал пълна екипировка. Стрелял с фалшиви патрони по хора.

След раздялата им той я заплашил, че ще се събуди до трупове. Пред разследващите отказал да обясни постъпката си.

Снимка: БТА

Защитата на Цветанов, представлявана от адвокат Стоян Янков и баща му Севдалин Цветанов, пледира за промяна на мярката в по-лека. Те оспориха както доказателствата по делото, така и редовността на процесуалните действия, извършени след ареста. Според тях липсват преки доказателства, които да свързват младежа с убийството, а мярката "задържане под стража" е необосновано тежка.

Адвокат Янков посочи, че при първоначалния оглед е било образувано досъдебно производство, но след това всички действия са били извършени в нарушение на закона. По думите му задържането е станало не по реда на НПК, а по Закона за МВР - за 24 часа, вместо за 72, което компрометирало събраните впоследствие доказателства. Освен това на обвиняемия не били разяснени правата, нямал адвокат, а от него били снети обяснения, без да е наясно със статута си.

Снимка: БТА

"На базата на съмнения не може да се вземе най-тежката мярка за неотклонение", категоричен бе защитникът.

Бащата на обвиняемия - Севдалин Цветанов, също поиска по-лека мярка за сина си. Той го определи като млад човек без криминални прояви, студент и спортуващ младеж, който се занимава и с онлайн трейдинг. По думите му Ивелин страда от паник атаки след раздялата с Йоана Грозева - дъщерята на жертвата, но никога не е бил конфликтен и е обичан от приятелите си.

Снимка: БТА

"Мястото му не е в ареста. Аз лично поемам отговорност да го държа под контрол, ако бъде освободен", каза още той. Бащата добави, че Ивелин е ходил и на психолог, за да преодолее раздялата. 

"Нямаме изрично изявен мотив или пък обявен от него", заяви Делян Пинчев, прокурор.

Според прокуратурата убийството е предварително планирано. Охранителни камери са запечатали нахлуването му в дома на жертвата. По време на днешното заседание апелативният прокурор Николай Божилов предостави пред съда допълнителни материали - протоколи за разпити на трима свидетели и разпечатка от телефона на обвиняемия за местата, от които са проведени разговори преди и след престъплението. И поиска да бъде потвърдена мярката за неотклонение спрямо обвиняемия за престъплението "задържане под стража". 

Според Пинчев, при бягството използвал обходни маршрути, освободил се от дрехите си и ножа, използван за убийството.

"Открити са няколко оръжия, най-вероятно едно от тях е това, с което е извършено, но засега нищо не мога да кажа конкретно", допълни Делян Пинчев, прокурор.

Назначени са ДНК и психологическа експертизи.

Ивелин Цветанов заяви пред съда, че към момента нищо не е доказано.

"Аз наистина не съм извършвал нищо незаконно, нямам дори фиш за превишена скорост. Моля за по-лека мярка, за да съм в по-добри условия и да мога да продължа да уча и да спортувам", допълни обвиняемият.

Пред съда обвиняемият се оплака, че не е имал своевременен достъп до адвокат и получавал заплахи от полицаите.

Младежът е неосъждан, без криминални регистрации.

Решението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

Убийството, за което Цветанов е обвинен, бе извършено в Първомай на 18 август. В ранните часове на деня 44-годишната Димитрина Грозева, която е съпруга на полицай, бе открита мъртва от сина си в дома им, след като е получила смъртоносен удар с нож. По-късно същия ден в общежитие в Студентски град в София, бе задържан 21-годишният студент Ивелин Цветанов - бивше гадже на дъщерята на жертвата.

