Прокуратурата поиска постоянен арест за лидерите на рокерската група "Хелс Ейнджълс" Емил Йорданов - Черния, Мирослав Пашов - Пашата, както и за техните авери Найден Найденов, Милен Петров и датчанина Бесльов Карстен, който е постоянно пребиваващ в село Павел, община Полски Тръмбеш, съобщи Нова телевизия.

Още по темата

Петимата са сърцевината на организирана престъпна група, за която всеки е обвинен в повече от 20 престъпления, като един от тях е с 27 обвинения.

Групата бе разбита на 7 август при акция на ГДБОП във Велико Търново. При операцията бяха иззети множество хладни оръжия, боксове, спрейове, палки, белезници и други средства, с които са извършвани престъпленията. Иззети са също големи суми пари, мобилни телефони и компютърна техника. Според разследването, бандата е действала от 2014 година.

Антимафиоти в действие: Вижте арсенала на арестуваните от "Хелс Ейнджълс" (снимки/видео)
Виж още Антимафиоти в действие: Вижте арсенала на арестуваните от "Хелс Ейнджълс" (снимки/видео)

Сред повдигнатите обвинения са изнудване, рекет, грабежи, побои и принудително застраховане. Според прокуратурата "Черния" и "Пашата" нямат официална връзка с регистрирана охранителна фирма, която е на името на техните съпруги.

Снимка: БТА/AP

В момента Окръжен съд - Велико Търново разглежда мерките за неотклонение на петимата обвиняеми. По-рано достъпът до Съдебната палата беше забранен за журналисти и граждани, но час преди заседанието вратите бяха отворени за медиите.

Тарторите на групата са заплашени от наказания между 5 и 15 години затвор, както и от конфискации и глоби.

ИЗБРАНО
Меган Маркъл - от момиче в "Сделка или не" до херцогиня с бизнес за милиони Лайф
Меган Маркъл - от момиче в "Сделка или не" до херцогиня с бизнес за милиони
4772
Голям треньор припомни: Историята на Малееви е най-невероятната в тениса Корнер
Голям треньор припомни: Историята на Малееви е най-невероятната в тениса
4279
Архитектът на еврото: В момента на преход няма абсолютно никаква обективна причина цените да се повишат Бизнес
Архитектът на еврото: В момента на преход няма абсолютно никаква обективна причина цените да се пови...
7084
Почина командирът на лунния екипаж от "Аполо 13" Джим Ловъл IT
Почина командирът на лунния екипаж от "Аполо 13" Джим Ловъл
4604
"Един самотен човек" - най-неочакваният и вълнуващ роман на Фредерик Бегбеде Impressio
"Един самотен човек" - най-неочакваният и вълнуващ роман на Фредерик Бегбеде
1954
Двата полюса на Северна Португалия: От Брага до Порто Trip
Двата полюса на Северна Португалия: От Брага до Порто
3114
Бюджетният сладкиш от периода на Голямата депресия, който днес се възражда Вкусотии
Бюджетният сладкиш от периода на Голямата депресия, който днес се възражда
3690