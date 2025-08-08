Общо 12 членове на групировката за рекет, насилие, изнудване и грабежи бяха задържани при акция на ГДБОП на територията на 7 области в страната

12861 Снимка: МВР

Окръжната прокуратура във Велико Търново и ГДБОП дадоха съвместна пресконференция за разбитата организирана престъпна група с общо 12 задържани, всичките рокери от клуб "Хелс Ейнджълс", които бяха задържани в четвъртък. В операцията са участвали над 140 антимафиоти на територията на 7 области в страната, подпомагани и от полицаи.

Още снимки ВИЖТЕ ТУК>>

По време на акцията са претърсени 11 коли и общо 27 обекта в Търново, София, Русе, Варна и Асеновград. Сред иззетите доказателства за престъпления са хладни оръжия, боксове, спрейове, палки, белезници, големи суми пари телефони и компютри.

Петима от арестуваните имат зад гърба си между 21 и 28 извършени престъпления, повдигнати са им обвинения и остават в ареста за 72 часа, тъй като е преценено, че има риск да се укрият.

Снимка: МВР

Двама от тях са сформирали групировката още през 2014 г. и са били тарторите на групата. Говорителят на прокуратурата не потвърди първоначалната информация, че става въпрос за Емил Йорданов, по-известен като Емо Черния, и Мирослав Пашов, популярен като Миро Пашата.

Групата е възлагала извършване на редица престъпления на други хора, свързани предимно с упражняване на насилие - хулиганства, телесни повреди, принуди, изнудване, рекет и грабежи, придружени от средни и тежки телесни повреди.

Снимка: МВР

Останалите 7 членове на бандата, които са изпълнявали поръчките на петимата, са пуснати под гаранция от 3 до 6 хил. лв., съобщи окръжният прокурор на Велико Търново Христо Христов.

Организираната престъпна група се е занимавала с рекет, изнудване, хулиганство и грабежи. От прокуратурата подчертаха, че рокерският клуб няма отношение към престъпленията им, а по-скоро е служил като камуфлаж.

Снимка: МВР

"Всички са членове на подразделението на "Хелс Ейнджълс", но подчертавам, че няма установена пряка връзка на самия клуб като организация. Просто става дума за използване на формалното членство в подобна организация", каза говорителят на Окръжна прокуратура във Велико Търново Илиан Благоев. Задържаните са българи, има е един постоянно пребиваващ чужд гражданин, повечето са от Велико Търново, криминално проявени и известни, стана ясно от думите му.

Снимка: МВР

12-имата са на възраст между 37 и 67 години. Имената им бяха спестени по време на брифинга, но всички са познати на органите на реда и са криминално проявени.

Началникът на отдел "Контратероризъм" в ГДБОП Борислав Трайков обобщи, че операцията е била изключително трудна от гледна точка на логистиката, но е проведена без проблеми, инциденти и пострадали.

Снимка: МВР

