Петима от арестуваните рокери от "Хелс Ейнджълс" са с над 20 престъпления всеки
Общо 12 членове на групировката за рекет, насилие, изнудване и грабежи бяха задържани при акция на ГДБОП на територията на 7 области в страната
Окръжната прокуратура във Велико Търново и ГДБОП дадоха съвместна пресконференция за разбитата организирана престъпна група с общо 12 задържани, всичките рокери от клуб "Хелс Ейнджълс", които бяха задържани в четвъртък. В операцията са участвали над 140 антимафиоти на територията на 7 области в страната, подпомагани и от полицаи.
Още снимки ВИЖТЕ ТУК>>
По време на акцията са претърсени 11 коли и общо 27 обекта в Търново, София, Русе, Варна и Асеновград. Сред иззетите доказателства за престъпления са хладни оръжия, боксове, спрейове, палки, белезници, големи суми пари телефони и компютри.
Петима от арестуваните имат зад гърба си между 21 и 28 извършени престъпления, повдигнати са им обвинения и остават в ареста за 72 часа, тъй като е преценено, че има риск да се укрият.
Двама от тях са сформирали групировката още през 2014 г. и са били тарторите на групата. Говорителят на прокуратурата не потвърди първоначалната информация, че става въпрос за Емил Йорданов, по-известен като Емо Черния, и Мирослав Пашов, популярен като Миро Пашата.
Групата е възлагала извършване на редица престъпления на други хора, свързани предимно с упражняване на насилие - хулиганства, телесни повреди, принуди, изнудване, рекет и грабежи, придружени от средни и тежки телесни повреди.
Останалите 7 членове на бандата, които са изпълнявали поръчките на петимата, са пуснати под гаранция от 3 до 6 хил. лв., съобщи окръжният прокурор на Велико Търново Христо Христов.
Организираната престъпна група се е занимавала с рекет, изнудване, хулиганство и грабежи. От прокуратурата подчертаха, че рокерският клуб няма отношение към престъпленията им, а по-скоро е служил като камуфлаж.
"Всички са членове на подразделението на "Хелс Ейнджълс", но подчертавам, че няма установена пряка връзка на самия клуб като организация. Просто става дума за използване на формалното членство в подобна организация", каза говорителят на Окръжна прокуратура във Велико Търново Илиан Благоев. Задържаните са българи, има е един постоянно пребиваващ чужд гражданин, повечето са от Велико Търново, криминално проявени и известни, стана ясно от думите му.
12-имата са на възраст между 37 и 67 години. Имената им бяха спестени по време на брифинга, но всички са познати на органите на реда и са криминално проявени.
Началникът на отдел "Контратероризъм" в ГДБОП Борислав Трайков обобщи, че операцията е била изключително трудна от гледна точка на логистиката, но е проведена без проблеми, инциденти и пострадали.