Задържани са над 10 души в цялата страна

11602 Снимка: МВР

Служители на ГДБОП са атакували рокерската групировка "Хелс Ейнджълс" във Велико Търново. По непотвърдена информация са задържани Емил Йорданов, по-известен като Емо Черния и Мирослав Пашов, популярен като Миро Пашата. Спецакцията е започнала на 7 август сутринта и е по линия на наркоразпространението.

Окованите с белезници са едни от най-известните фигури на местния ъндърграунд. Известно е, че Емил Йорданов е лидер на рокерската групировка "Хелс Енджълс" в региона.

От ГДБОП и прокуратурата към момента няма официална информация за операцията.

Запознати споделят, че ОДМВР-Велико Търново не е била предварително уведомена за провеждането и. Криминалисти от старата столица са оказали единствено съдействие на спецполицаите, съобщи "Борба".

Според bTV задържани са над 10 души в цялата страна.

Акцията е била срещу цялата организация, не само по линия на наркоразпространението, а също така за насилие и рекет.

Има задържани на територията на област Велико Търново и страната.

От ГДБОП потвърдиха за акцията.

"На територията на Велико Търново е проведена акция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" съвместно с Окръжна прокуратура - Велико Търново, съобщиха за БТА от прокуратурата. При операцията има задържани.

Повече информация се очаква да бъде дадена утре в ранния следобед".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.